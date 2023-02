Atlético y un triunfazo para celebrar su partido mil en el ascenso

Atlético de Rafaela logró un triunfo más que importante ante Racing de Córdoba, por la tercera fecha de la zona B de la Primera Nacional. La Crema fue mucho más que su rival y aprovechó de la mejor manera cada una de las llegadas que tuvo en el Monumental que contó con un marco estupendo de público: en el partido número 1000 en la principal categoría de ascenso de nuestro país se impuso 2-1 ante la ‘Academia’ cordobesa.

El conjunto albiceleste tuvo puntos altos, un buen rendimiento colectivo y dejó una gran imagen frente al elenco de Chiquito Bossio.

El equipo de Ezequiel Medrán sigue mostrando argumentos sólidos y supo construir el triunfo. Sacaron adelante un partido que por momentos se le presentó algo chivo y si bien lo terminó sufriendo tras un grosero error del arquero Marcos Peano al querer salir jugando del fondo y darle el descuento a la visita, mereció quedarse con los tres puntos.

La mayor diferencia se presentó en el primer tiempo donde fue prácticamente un monólogo de Atlético, que lo superó en lo físico y futbolístico. Sólo pudo sacar una mínima ventaja en el marcador. Ignacio Lago, a los 17 minutos abrió la cuenta tras desviar un disparo de media distancia de Ayrton Portillo, que tenía destino de arco. En el complemento, Bossio metió cuatro cambios juntos e intentó la reacción de su equipo pero no pudo dañar al conjunto rafaelino, que volvió a mostrar una solidez defensiva importante.

En el minuto 37 Portillo se escapó, lo derribaron dentro del área y Claudio Bieler se encargó de poner el 2-0 desde el punto penal.

En la jugada siguiente el arquero celeste, Peano, cometió un error al demorarse en salir jugando y le regaló el descuento a la visita, que por intermedio de Franco Coronel se puso 2-1.

Con esta victoria, Atlético alcanzó los 7 puntos en la tabla, fruto de dos triunfos en casa y un empate en la visita a Atlanta. El próximo viernes visitará al Deportivo Riestra, a las 17hs. Racing se quedó con 3 unidades.



TACA MÁXIMO GOLEADOR. Con el tanto de ayer Claudio Bieler alcanzó los 51 goles con la camiseta de Atlético de Rafaela y se convirtió en el máximo anotador de la ‘Crema’ en el ascenso. Gonzalo Román Del Bono, que tenía 50, sigue siendo el máximo goleador del club con 56. El Taca va por todo…



EL RESTO DE LA FECHA. ZONA A: Brown (PM) 0 - Alte. Brown 0, Def. Unidos 2 - Dep. Morón 0. HOY: 21.10 (TyC) Agropecuario vs Def. de Belgrano. ZONA B: Aldosivi 2 - Chaco For Ever 0, Dep. Maipú 0 - Chacarita 2, Independiente Rivadavia 4 - Mitre de Santiago del Estero 1.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Marcos Peano; 4-Matías Olguín, 2-Fabricio Fontanini, 6-Mauro Osores y 3-Gabriel Risso Patrón; 8-Ayrton Portillo, 5-Facundo Soloa, 10-Alex Luna y 11-Nicolás Laméndola; 7-Ignacio Lago y 9-Claudio Bieler (cap.). Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 13-Agustín Bravo, 17-Bautista Tomatis y 19-Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



RACING DE CÓRDOBA: 1-Leonardo Rodríguez; 4-Santiago Rinaudo, 2-Francisco Mattia, 6-Marcio Gómez y 3-Gianfranco Ferrero; 8-Leonel Monti, 5-Emmanuel Giménez (cap.), 10-Pablo López y 11-Leandro Fernández; 9-Alan Murialdo y 7-Rodrigo Acosta. Suplentes: 12-Joaquín Mattaglia, 13-Mateo Castellano, 17-Lisandro Do Campo, 18-Axel Oyola. DT: Carlos Bossio.



Gol en el primer tiempo: 17m Ignacio Lago (AR).

Goles en el segundo tiempo: 37m de penal Claudio Bieler (AR) y 37m Franco Coronel (R)



Cambios: ST oo 15-Nicolás Cavagnero x López, 20-Joaquín Mateo x Monti, 14-Jorge Scolari x Rinaudo y 16-Augusto Berrondo x Acosta (R); 16m 14-Federico Torres x Olguín y 20-Gonzalo Ríos x Lago (AR); 21m 19-Franco Coronel x Murialdo (R); 26m 18-Nicolás Delgadillo x Laméndola y 15-Matías Fissore x Luna (AR).



Amarillas: Federico Torres (AR); Leandro Fernández, Nicolás Cavagnero, (R)



Estadio: Monumental de barrio Alberdi.

Árbitro: Nelson Sosa.

Asistentes: Manuel Sánchez y Laureano Leiva.

Cuarto: Lucas Caballero.