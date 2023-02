Argentina perdió y se quedó sin Mundial

Argentina tenía que ganar para no depender de nadie y no pudo hacerlo: perdió por 79 a 75 frente a República Dominicana en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, desaprovechando una diferencia de 17 puntos. De esta manera, el equipo dirigido por Pablo Prigioni se quedó sin un lugar en el Mundial de Japón, Indonesia y Filipinas que se disputará entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre de este año, al completarse la última fecha de las Eliminatorias FIBA.

Los parciales fueron: 24-19, 42-35 y 64-54, todos para el equipo dirigido por Pablo Prigioni. Gabriel Deck, que arribó el sábado desde España para jugar este partido, fue el goleador argentino con 27 puntos, y luego le siguieron con 10 tantos cada uno, Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Marcos Delía.

República Dominicana -que tuvo a Jean Montero como goleador con 22 puntos- clasificó con una remontada espectacular en el último cuarto (tuvo un parcial de 25 a 11). Su entrenador es Néstor “Che” García, el último DT de la Selección argentina. Cuando dejó su cargo en agosto de 2022, se hizo cargo del equipo Pablo Prigioni, quien este domingo no pudo vencerlo en el mano a mano por el pasaje a la Copa del Mundo 2023.

Será la primera ausencia del conjunto albiceleste desde la edición de 1982.



BOLMARO VUELVE A BARCELONA

Según informó Basket News, Leandro Bolmaro acordó con el Barcelona su regreso al club. El escolta argentino tuvo su paso por la NBA, siendo drafteado por los Knicks en el 2020 y terminó llegando a la liga en 2021 pero con la camiseta de los Minnesota Timberwolves. Tras no tener las oportunidades que necesitaba para demostrar su talento y jugando mayor tiempo en la G-League, Bolmaro terminó siendo cortado por la franquicia de Utah.

Algunos equipos en la NBA han mostrado interés en la joya de Las Varillas, pero no tuvo ninguna oferta firme y regresará a Europa, concretamente al Barça, el club que ha sido siempre para él una opción principal. En el club blaugrana jugó desde 2018 a 2021.