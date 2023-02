Se conoció la fecha de Gerardo Morales

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El gobernador de Jujuy y titular del radicalismo, Gerardo Morales, lanzará su precandidatura presidencial el próximo 15 de marzo a las 19:00 en un acto que realizará en el Teatro Gran Rex de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así lo anticiparon a Noticias Argentinas desde el entorno del dirigente radical, quien competirá en la elección interna de Juntos por el Cambio.

La noticia de su inminente lanzamiento había sido dada a conocer días atrás durante un encuentro que Morales mantuvo con la conducción del Comité Nacional de la Corriente de Opinión Nacional (CON) y un nutrido grupo de dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que se pronunciaron a favor de las aspiraciones del jujeño.

"Es sin duda el mejor candidato que tiene el radicalismo", sentenció el dirigente radical Federico Storani, a la cabeza de la CON.

De esta manera, la Corriente de Opinión Nacional prolongó la cadena de manifestaciones de apoyo vertidas por diversas líneas radicales a favor de las aspiraciones presidencialistas de Morales, tales como la de Martín Lousteau de "Renovación", las cuales se acentuaron tras el triunfo logrado por el partido centenario en La Pampa dentro de la interna con el PRO, en el primer test electoral del calendario 2023.

Así quedó reflejado un claro alineamiento detrás de la figura del gobernador de Jujuy, cuyo proyecto presidencial sigue tomando vuelo con la maciza definición de intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales y dirigentes bonaerenses, convencidos de que el norteño encarna "ideales y valores democráticos y éticos" del radicalismo.



DECLARACIONES

Morales, se manifestó enfáticamente en favor del diálogo en caso de llegar a ser elegido presidente, al tiempo que denunció que el gobierno le sigue pasando 20.000 planes sociales a Milagro Sala 20.000 que administra desde su lugar de detención.

"Los duros no se si han tenido la dureza, la firmeza y el carácter para resolver los problemas que yo tuve que resolver en Jujuy, son halcones de pico, hay que ver la gestión concreta y cotidiana", señaló Morales.

El presidente del Comité Nacional de la UCR afirmó que "hay muchos que hablan de la boca para afuera, pero los temas hay que resolverlos en la gestión".

Al respecto, consideró que "Cristina y el kirchnerismo tienen que comprender que han cumplido un ciclo en la República Argentina", aunque consideró que "Schiaretti (Juan), expresa un peronismo con otra visión, con el que más allá de que vaya como candidato a presidente hay que tener las puertas abiertas para dialogar y construir".

No obstante, el mandatario provincial advirtió que "hay quienes van a querer sentarse a la mesa de diálogo para llevar puesto al nuevo gobierno", pero aclaró que él "no lo permitiría", como no lo hizo "en la provincia de Jujuy".

Al ser consultado por la cantidad de planes sociales que hay en Jujuy, el mandatario detalló que "hay 50.000", pero denunció que "a Milagros Sala le dieron cerca de 20.000 y los maneja desde su prisión domiciliaria".