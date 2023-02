Así quedó el cuadro de la Copa Departamento Castellanos

La Copa Departamento Castellanos, certamen que está organizada por la Liga Rafaelina de Fútbol y el cual reúne a todos los elencos de la Primera A y B, tuvo en la jornada de ayer su cierre de la primera fase con la disputa de los seis encuentros que restaban por jugarse.

Los debutantes en el ámbito liguista, Juventud de Rafaela y La Trucha FC no pudieron ante Unión de Sunchales y Atlético de Rafaela pero sin dudas que fue un día muy especial para todos en su estreno en LRF.

En el predio 'Tito' Bartomioli, los Bichos Verdes superaron 4-1 a la 'Juve', con tres goles de Leinecker (2m ST, 27m ST y 30m ST) y otro de Gaido (29m ST). El equipo de la Bruja Verón había comenzado ganando el juego gracias al tanto de Palomeque (24m PT). Juventud terminó con nueve por las expulsiones de García (40m PT) y Sala (45m ST). En la categoría 2011 fue 15-0 la victoria de Unión.

A la 'Crema' le costó más de la cuenta y su clasificación la tuvo que conseguir en los penales tras igualar 1-1 con La Trucha, y allí se impuso 4-2. Francesco Toldo, a los 21m ST, ponía en ventaja al elenco rafaelino de penal y Maximiliano Miranda, también desde los 12 pasos, igualaba el tanteador a los 43 del complemento. En la 2011 fue triunfo albiceleste por 8 a 0.

Sportivo Norte superó 3-1 a Sportivo Aureliense como visitante con goles de Galarza (1m PT), Espíndola, de penal (7m ST) y Franzetti (48m ST). El empate parcial lo anotó Claudio Waigandt (1m ST).

En el otro juego disputado ayer al mediodía, Deportivo Aldao derrotó a San Isidro en Egusquiza por 4-1. Los goles: Ulises Bonafede (40m PT), Lautaro Rojas (40m ST), Góngora (42m ST) y Triverio (45m ST). Para el local marcó Jonathan Gómez (43m PT). En la categoría 2011 fue victoria de Aldao 5-0.

Otro de los que ganó ayer y sigue en carrera fue Ben Hur. El Lobo superó 2-0 a Atlético Esmeralda como visitante. Los tantos marcados fueron por Diego López (5m PT) y Sebastián Jiménez (14m PT). En la 2011 la BH se impuso 2-0.

En Susana, el Deportivo Tacural superó 2-1 al local con goles de Nicolás Antenori (10m PT) y Andrés Mandrile (20m ST); mientras que Bustamante (27m ST) aportó el gol para Susana. En la 2011 Tacural ganó 1-0.

De esta forma, los cruces para la segunda fase quedaron de la siguiente forma:

Quilmes vs. Unión de Sunchales (localía a sortear) Categ. 2011: Moreno de Lehmann vs. Unión de Sunchales; Peñarol vs. Sportivo Santa Clara. Categ. 2011: Peñarol vs. Atlético María Juana; Dep. Libertad vs. San Martín de Angélica. Categ. 2011: Indep. San Cristóbal vs. 9 de Julio; Belgrano SA vs. Dep. Bella Italia (localía a sortear). Categ. 2011: Belgrano SA vs. Talleres M. Juana; Sportivo Norte vs. Arg. Vila (localía a sortear). Categ. 2011: Sportivo Norte vs. Juv. Unida; Ferrocarril del Estado vs. Sportivo Roca. Categ. 2011: Ferrocarril del Estado vs. Arg. Humberto; Deportivo Ramona vs. Atl. Rafaela (localía a sortear). Categ. 2011: Tiro Federal MV vs. Atl. Rafaela; Dep. Tacural vs. Indep. Ataliva. Categ. 2011: Dep. Tacural vs. Dep. Josefina; Ben Hur vs. Dep. Aldao (localía a sortear). Categ. 2011: Ben Hur vs. Dep. Aldao; Florida de Clucellas vs. Brown (localía a sortear). Categ. 2011: Def. Frontera vs. Brown.