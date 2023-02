Economistas disertarán en la próxima edición de Expoagro

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La próxima edición de Expoagro se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo en San Nicolás de los Arroyos y reunirá a los diferentes actores de la agroindustria para ver las últimas novedades de cada uno de los rubros vinculados a la producción, al mismo tiempo que contará con espacios de exposiciones.

Este año la muestra tendrá seis auditorios donde diferentes empresas y destacados disertantes realizarán ponencias, charlas y compartirán contenidos vinculados a temas de gran relevancia y debate en el país.

Entre los expositores estarán los economistas Carlos Melconian y Emmanuel Álvarez Agis.

El ex presidente del Banco Nación disertará el viernes 10 a las 12:00 en el auditorio al aire libre Agripay, sobre "Las perspectivas económicas para la Argentina", mientras que el ex viceministro de Economía expondrá el jueves 9 en el mismo recinto sobre "La economía argentina y sus eternos dilemas".

En la antesala de sus presentaciones, ambos economistas dejaron definiciones al sitio de Expoagro sobre los principales tópicos que abordarán.

En referencia a la economía en el año electoral, Melconian anticipó que están "en una macroeconomía muy frágil, con una política incierta, pero esto no es nuevo y lo grave es que si no se toman los recaudos necesarios se va a repetir".

"En Argentina está demostrado que los años electorales con macroeconomía frágil y política incierta terminan complicados", agregó.

En cuanto al grado de incidencia de los factores externos en la economía nacional expresó que "hay cosas globales, que impactan a todos, como la guerra, el cambio climático, pero hay otras que son propias, son de acá, no pueden dejarse para otro momento siempre".

"Acá hay cuestiones que no se solucionan y se postergan", consideró. En la mirada del director de IERAL, lo que reflejará el escenario electoral es que "muy probablemente se siga consolidando un clima de cambio", sosteniendo que "en la Argentina probablemente estemos asistiendo a la posibilidad de un cambio, al fin de una etapa y a una nueva oportunidad".

Al mismo tiempo, consideró que "cualquier año electoral, en cualquier país del mundo, con cualquier tipo de gobierno, en general las políticas fiscales, monetarias, cambiarias, tienden a ser expansivas. Porque la política es así en todo el mundo, en mayor o menor medida".

"Además, este año nos deja como enseñanza que el campo es también hijo del clima, de los precios. Hay cosas que están al alcance de la política nacional y otras que no", precisó.

Álvarez Agis, por su parte, se refirió a la importancia del sector agroindustrial en el desarrollo del país expresando que "la historia reciente del sector agroindustrial resume en buena medida el problema de la economía política argentina".

"Los sucesivos gobiernos no encontraron una política estable para el sector que pueda balancear el objetivo exportador con la dinámica del mercado interno", señaló.

En esa línea, afirmó que "es paradójico, pero mientras el anterior gobierno comenzó eliminando las retenciones y terminó reinstaurándolas, el actual comenzó subiendo las retenciones y termina bajándolas, con el dólar-soja".

"Es evidente que se necesita encontrar una política tributaria que permita saltar la grieta" y consideró que "esa política debería estar a mitad de camino entre los fundamentalistas del no pago de impuestos y los fundamentalistas del otro lado", indicó.

Álvarez Agis sostuvo que "Argentina necesita una política tributaria que permita capear situaciones como la actual, con una de las peores sequías del siglo, pero que también blinde el mercado interno de eventos tales como la guerra de Rusia y Ucrania. No es una tarea sencilla, pero es central".

Finalizó señalando que "el país entra a esta sequía con una situación de reservas críticas y con la economía real empezando a pasar factura, pero un detalle no menor es que si el programa anti-inflacionario implica una retracción sobre el poder de compra de la población, lo relevante dejará de ser la consistencia técnica del plan para empezar a preguntarse sobre la consistencia social".