Clara advertencia del Banco Central

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La política contractiva aplicada por los bancos centrales del mundo es la más fuerte desde la crisis financiera global de 2008 y 2009, por lo que para los países emergentes prevalece un entorno adverso de elevadas tasas de interés y salidas netas de capital.

Así lo advirtió un informe elaborado por el Banco Central, en el cual se señala que la actividad económica global "siguió desacelerándose en los últimos meses y los pronósticos de crecimiento mundial continuaron reduciéndose".

"Este panorama se dio en un escenario en el que la persistencia de la alta inflación condujo a los bancos centrales de las económicas avanzadas a implementar el mayor ciclo de política monetaria contractiva desde la crisis financiera global de 2008/09", indicó.

Asimismo, señaló que "si bien las condiciones financieras para los países en desarrollo mejoraron en el margen, aún prevalece un entorno mayormente adverso de elevadas tasas de interés y salidas netas de capital".

En enero, los clientes de las entidades compraron US$ 802 millones en el mercado de cambios, de los cuales el BCRA vendió US$ 417 millones en el mercado y efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local por US$ 39 millones, mientras que las entidades vendieron US$ 345 millones.

Además, se registraron compras del Tesoro Nacional de forma directa con el BCRA por el equivalente a US$ 967 millones.

El "Sector Privado no Financiero" fue comprador neto de moneda extranjera por US$ 685 millones en el mercado de cambios.

Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas, "Oleaginosas y cereales", registró ingresos netos por US$ 798 millones, un 69% menos que en el mismo mes de 2022.

El sector canceló de forma parcial durante enero el endeudamiento neto que tuvo el mes previo en el marco del "Programa de Incremento Exportador".

"Cabe destacar que la cancelación de este tipo de endeudamiento no implica salida de divisas, sino que se produce al materializarse la exportación de los bienes previamente financiados", señaló el informe.

El "Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales", fue comprador neto de divisas por un total de US$ 816 millones, exhibiendo una reducción interanual del 60%. Las compras fueron destinadas principalmente a realizar pagos de importaciones de bienes y servicios.

Las "Personas humanas" compraron de forma neta US$ 551 millones, principalmente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes (con un neto de US$ 374 millones) y para atesoramiento (con un neto de US$ 139 millones por compras de billetes).

El sector "Inversores institucionales y otros", tanto residentes como no residentes, efectuó compras netas en el mes por US$ 116 millones, principalmente en concepto de importaciones de bienes.