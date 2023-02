BUENOS AIRES, 27 (NA). - Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), aseguró que "el productor se siente desamparado y molesto por pagar retenciones en un momento en el que no tiene cosecha", en relación a la protesta que el sector rural hará mañana.

El dirigente agregó: "Esperábamos que hubiera alivio fiscal y financiero pero hasta ahora han continuado los embargos y juicios de la AFIP y no hay refinanciación de deuda".

Achetoni justificó el pedido del campo por la sequía y marcó que los desencuentros con el Gobierno nacional son "lamentablemente historia recurrente".

En paralelo, afirmó que "cuando uno ve a los países vecinos, no tienen dualidad cambiaria, retenciones ni inflación, que golpea a todas las clases, y obviamente también al productor y pequeño productor".

El dirigente de la Mesa de Enlace (que aglutina a las principales federaciones agrarias del país) también sostuvo que "la marcha del 28 será para interpelar a toda la clase política" debido a que "el Gobierno dice que no puede sacar las retenciones y los que pueden llegar en este 2023 dicen lo mismo".

A su vez, añadió que "nadie habla de la dualidad cambiaria que hace que el 50% del valor internacional de la producción esté cercenado".

"Es muy difícil producir en dólar blue y vender en dólar oficial", reclamó Achetoni sobre el cepo cambiario.

"Ese microclima que se quiere hacer se rompe cuando debemos traer insumos importados o cuando ingresa mercadería de otro país que producimos en Argentina. No es que se llevan pesos sino que se llevan dólares y traducen la mercadería oficial, entonces compiten deslealmente con nuestra producción", desarrolló el ruralista.



¿IRÁN AL PARO?

Durante la entrevista, Carlos Achetoni dejó la puerta abierta a que la asamblea de mañana derive en una medida de fuerza.

"Seguramente va a tener un correlato con una demanda fuerte tanto en lo coyuntural como en lo estructural, y con algún plazo para que nos den respuesta", contó.

Y, a modo de cierre, alertó: "Esperamos que nos den respuesta positiva, sino seguro que va a haber alguna acción gremial que vaya endureciendo la situación".