Matías Audino se impuso en la segunda del Power

El actual campeón, Matías Audino, logró una victoria inobjetable en la segunda fecha del Torneo Oficial “Omar ´Cachete' Pelosi”, que la categoría Midgets Show and Power disputó este sábado en el circuito “Atilio Carinelli (h)” de San Antonio - Castellanos.

El piloto de Villa San José fue escoltado en la Final A por Matías Maina y Cristian Mattioli, en tanto que completaron el podio Gastón Viano, Germán Mathier y Jeremías Molardo. La actividad, que culminó a las 23:10, tuvo un interesante marco de público y convocó a 30 participantes.

Los resultados de las diferentes instancias fueron los siguientes:

Pruebas libres: 1° Cristian Mattioli; 2° Matías Audino y 3° Jeremías Molardo.

Clasificación: 1° Gastón Viano; 2° Matías Audino y 3° Matías Giordano.

Primera serie: 1° Cristian Mattioli; 2° Gastón Viano; 3° Germán Mathier; 4° Ulises García y 5° Tomás Platini.

Segunda serie: 1° Matías Audino; 2° Jeremías Molardo; 3° Diego Haspert; 4° Diego Bruera y 5° Adrián Bonafede.

Tercera serie: 1° Adriel Viano; 2° Rubén Balangero; 3° Marcos Zurvera; 4ª Jorgelina Bruno y 5° Matías Giordano.

Cuarta serie: 1° Angel Gaggi; 2° Matías Maina; 3° Tomás Eisenach; 4° Héctor Heit y 5° Emiliano Ponzo.

Primera semifinal: 1° Matías Audino; 2° Rubén Balangero; 3° Germán Mathier; 4° Angel Gaggi y 5° Matías Giordano.

Segunda semifinal: 1° Cristian Mattioli; 2° Matías Maina; 3° Jeremías Molardo; 4° Ulises García y 5° Adrián Bonafede.

Tercera semifinal: 1° Gastón Viano; 2° Tomás Platini; 3° Diego Haspert; 4° Adriel Viano y 5° Leonardo Sterpone.

Final B: 1° Andrés Osorio; 2° Daniel Taverna; 3° Marcos Zurvera; 4° Diego Bruera; 5° Héctor Heit; 6° Cristian Fernández; 7° Sebastián Vila; 8° Román Bertone; 9° Emiliano Ponzo; 10ª Jorgelina Bruno; no clasificó Tomás Eisenacht.

Final A: 1° Matías Audino; 2° Matías Maina; 3° Cristian Mattioli; 4° Gastón Viano; 5° Germán Mathier; 6° Jeremías Molardo; 7° Tomás Platini; 8° Adriel Viano; 9° Adrián Bonafede; 10° Leonardo Sterpone; 11° Angel Gaggi; 12° Joaquín Beccaria; 13° Rubén Balangero; 14° Matías Giordano; 15° Diego Haspert; no clasificó Ulises García.



VICTORIA DE THIAGO BOTTAZZI

También llevó a cabo la segunda fecha de su temporada 2023 la categoría Mini Power Escuela de Pilotos, que este año viene disputado su primer Torneo Oficial.

El triunfo, luego de una apretada lucha quedó en poder de Thiago Bottazzi, que prevaleció sobre Gaspar Fler, mientras que fue tercero Donato Calvi.

Final: 1° Thiago Bottazzi; 2° Gaspar Fler; 3° Donato Calvi; 4° Benjamín Bottazzi; 5° Saimon Cuenca; 6° Gonzalo Rinaudo; 7° Alex Ramallo; 8° Samuel Calvi; 9° Bruno Acosta y 10° Felipe Masuero.