Propuesta de enseñanza de la lengua italiana

La enseñanza de la Lengua italiana tiene varios puntos fuertes. Uno de ellos es la salida laboral. Para los docentes, mejora su posición en el escalafón. Los egresados no docentes pueden oficiar de intérpretes o facilitadores, preparar alumnos o actuar como alumnos monitores en un aula.

En esta temporada 2023, los cursos son cinco:

1° año: Para quienes deseen comenzar con el estudio de esta lengua y no tengan conocimientos previos.

2° año: Para los que acrediten tener un conocimiento previo, o hayan cursado el 1° año en la institución.

3° año: Para quienes hayan cursado el 2° año en la institución.

4º año: Para quienes hayan cursado el 3° año en la institución.



Curso especial: Conversación

Destinado, sobre todo, a ofrecer a los alumnos de la institución un espacio de práctica oral del idioma. La propuesta está abierta a toda la comunidad. Se abordarán temas de interés común utilizando como disparador distintas aristas de la cultura italiana (artes visuales, cine, literatura, gastronomía) y sobre ellos versará la conversación, que será moderada por la docente y realizará las correcciones necesarias, privilegiando que sean los alumnos los protagonistas.



Modalidad de cursado

Dado el éxito de la modalidad adoptada el año anterior, en 2023 se continuará con el sistema de clases mixto, es decir, presenciales y virtuales, alternadas. Los días de cursado serán de lunes a jueves y en cada curso se podrá optar entre dos horarios: de 14 a 16 o de 19:30 a 21:30.



Cuerpo docente

Está integrado por dos idóneas profesionales de la lengua y cultura de Italia: Alejandra Ronco y Doris Beltramo.

Informes e inscripciones: Desde hoy, lunes 27 de febrero, de lunes a viernes de 10 a 12 en Secretaría (Pueyrredón 262). Tel. 03492 – 505410 / 15678236 (todo el día). Los alumnos que ingresen a 1º año deberán llevar una fotocopia de frente y dorso del DNI. Para destacar: El examen final anual no tiene costo extra. El inicio de clases será el lunes 13 de marzo.