El 27 de febrero se celebra el Día Mundial de las ONGs, una efeméride que conmemora la loable labor de las personas que forman parte de estas organizaciones sociales, visibilizando su importancia e impacto en la sociedad.



Origen del Día Mundial de las ONGs

La creación de este día mundial en el año 2010 fue gracias a la iniciativa del estudiante universitario Marcis Liors Skadmanis, que cursaba una Maestría en Derecho Internacional y legislación de ONG.

Esta efeméride fue reconocida oficialmente el 17 de abril de 2010, en el marco del IX Foro de ONG del Mar Báltico, celebrado en Vilnius, Lituania. Contó con la aprobación de 12 países miembros: Estonia, Bielorrusia, Alemania, Finlandia, Noruega, Lituania, ,Dinamarca, Polonia, Letonia, Islandia y Rusia.

Una iniciativa que conmemora la importancia de la ardua labor realizada por las organizaciones sociales y comunitarias en todo el mundo. Cuenta con el apoyo de líderes internacionales, empresas, organizaciones y comunidades.



¿Qué es una ONG?

Una ONG es una Organización No Gubernamental sin fines de lucro, orientada a contribuir con el desarrollo de la humanidad, ofrecer ayuda humanitaria, apoyar los derechos humanos de los ciudadanos y la libertad de expresión como derecho fundamental, apoyar causas ambientales, entre otras labores.

Este término surgió por primera vez a finales de los años cuarenta, plasmado en documentos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Hacen referencia a un conjunto diverso de organizaciones que no forman parte del sector gobierno, cuyo fin fundamental es procurar el bien social.

En otros países se denominan ONL (Organización Sin Ánimo de Lucro). Están conformadas por ciudadanos comunes que ejercen labores de voluntariado, compartiendo una visión y misión común: brindar apoyo humanitario.

Este tipo de organizaciones disponen de diversas fuentes de financiamiento:



Gobiernos y Naciones

Otras Organizaciones no Gubernamentales: Asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.

Empresas privadas.

Ciudadanos.

¿Cómo se celebra el Día Mundial de las ONGs?

En la celebración del Día Mundial de las ONGs, se llevan a cabo los siguientes eventos y actividades:

Conferencias magistrales presenciales y virtuales, con la participación de representantes de ONGs locales e internacionales, dedicadas a la educación, la salud, los derechos humanos, medio ambiente, entre otros tópicos, en beneficio de la sociedad.

Entrevistas y conversatorios presenciales y virtuales, con líderes locales o internacionales de ONGs.

Entrega de premios y reconocimientos a personalidades que participan en las ONGs.

Eventos de cooperación y simulación con escuelas y universidades locales, con fines didácticos. Cuentan con la participación de estudiantes y alumnos, quienes adquieren conocimientos básicos acerca de los desafíos que afrontan las ONGs.

Actividades de sensibilización y educativas con las comunidades, a través de diversos medios: eventos presenciales, internet, radio, televisión, distribución de panfletos y boletines, entre otras actividades.

Comparte información útil e interesante sobre el Día Mundial de las ONGs en las redes sociales. Utiliza los hashtags #DiaMundialDeLasONG #DiaDeLasONGs #ONG #DiaMundialONG #WorldNGODay #NGODay