Copa Departamento Castellanos: los de ayer y los que juegan hoy

La Copa Departamento Castellanos, certamen que organiza la Liga Rafaelina de Fútbol, tuvo continuidad en la jornada de ayer con la disputa de siete encuentros más de la primera fase.



LOS RESULTADOS:

Zenón Pereyra 1 (35m ST Facundo Vocos) – Ferro 4 (5m PT Malano, 12m PT y 43m ST de penal Lucas Quiróz, 30m ST Hollmann); Juventud Unida de Villa San José 2 (20m PT Facundo Durando y 10m ST Nicolás Henzen) – Argentino de Vila 5 (15m PT y 40m ST Nicolás Dondo, 30m PT Araujo, 25m ST y 30m ST Sequeira); Belgrano de San Antonio 2 (40m PT Iván Díaz y 35m ST Andrés Grosso) – Bochazo 0; Sp Roca 4 (35m PT Carelli, 2m ST y 34m ST de penal Alejandro Bustamante, 42m ST Ezequiel Segovia) - Arg. de Humberto 2 (20m PT Diego Brito y 45m ST Condori); Independiente San Cristóbal 1 (47m ST Villafañe) – Libertad de Sunchales 1 (35m ST Monti). Por penales ganó Libertad 5-3; Defensores de Frontera 1 (46m PT Jonathan González) – Florida de Clucellas 5 (11m PT, 15m ST, 18m ST Juan Montenegro, 13m PT de penal Hernán Dobler, 39m PT Santiago Herrera); San Martín de Angélica 1 (11m PT Nicolás Rinaudo) – 9 de Julio 0



JUEGAN HOY: 11.15hs Juventud de Rafaela vs Unión de Sunchales (en el Autódromo); Sp. Aureliense vs Sportivo Norte; La Trucha FC vs Atlético de Rafaela; San Isidro de Egusquiza vs Dep. Aldao. 18.15hs Atl. Esmeralda vs Ben Hur; Dep. Susana vs Dep. Tacural.