Hubo déficit comercial en el primer mes del año

La balanza comercial arrojó un déficit de 484 millones de dólares en enero último, informó en la semana el INDEC. En el primer mes del año se exportaron 4.900 millones de dólares, pero las importaciones ascendieron a 5.384 millones a pesar de estar restringidas por la falta de dólares.

En enero se produjo una fuerte caída del 42,5% en las exportaciones de productos primarios, sobre todo la soja y sus derivados. El efecto de la sequía se sintió con fuerza en el comercio exterior de enero.

En el primer mes del año, las exportaciones cayeron 11,7%, en lo que fue la contracción más pronunciada desde diciembre de 2020, cuando los mercados globales estaban afectados por la pandemia. Las exportaciones cayeron 11,7% respecto a igual mes de 2022 debido a una baja de 13,3% en las cantidades, ya que los precios se incrementaron 1,6%.

La merma de las ventas al exterior se vincula directamente con la sequía que en los últimos meses viene golpeando a las principales zonas agrícolas. Esto generó una baja de US$ 788 millones en la venta de cereales (trigo especialmente), el subrubro que registró la mayor caída, con una retracción del 51,6% respecto al mismo mes de 2022.

Los productos primarios (PP) disminuyeron 42,5%; y los combustibles y energía (CyE), 5,2%; mientras que las manufacturas de origen industrial (MOI) aumentaron 12,5%; y las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 1%.

Las importaciones ascendieron 2,5% respecto a enero de 2022, debido a un incremento de 3,2% en los precios, puesto que las cantidades cayeron 0,8%.

En las compras externas se siente el efecto del cepo cambiario que golpea sobre las autorizaciones para importar, especialmente en los bienes de capital y en los insumos para producir. A nivel de uso económico, se elevaron las compras de combustibles y lubricantes (CyL), 96,1%; y de piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 21,4%.

Por su parte, se redujeron las importaciones de bienes de capital (BK), 12,3%; vehículos automotores de pasajeros (VA), 11,8%; bienes intermedios (BI), 10,5%; y bienes de consumo (BC), 8,1%.

El saldo de la balanza comercial fue de US$ 484 millones, US$ 781 millones inferior al resultado de igual mes del año anterior, período en el cual se había registrado un superávit de US$ 297 millones.

Los malos resultados de las exportaciones pegan sobre la actividad económica en general, lo que hace prever que el 2023 se frenará el crecimiento de la economía.



EXPORTACIONES DEL AGRO

CAERÍAN US$8.500 MILLONES

Las exportaciones agropecuarias podrían caer entre US$5.500 millones y US$8.500 millones este año con respecto al anterior, como consecuencia de la sequía. Así lo estimó la consultora Abeceb en su informe sobre balanza comercial argentina: vaticinó en ese documento que en 2023 habrá una caída tanto en las exportaciones como en las importaciones y un saldo comercial aún menor al de 2022, que fue de US$1.102 millones.

Según el reporte, el principal motivo de la caída de las exportaciones en enero fue el comportamiento del agro, afectado severamente por las sequías y heladas en curso.

La caída total de las exportaciones sería mayor aún si no fuera por el comportamiento del sector automotriz y energético, para los cuales Abeceb espera un incremento en sus exportaciones con relación a 2022.

En relación con las importaciones, la consultora señaló que la magnitud de su retracción dependerá principalmente de la situación en materia de reservas del Banco Central.

"Si el saldo comercial se ve debilitado por un menor ingreso de dólares, éste se compensará mediante un apretón más fuerte en las importaciones -principalmente en bienes intermedios y de consumo, que cerraron 2022 en niveles históricos relativamente elevados dado los niveles de actividad", puntualizó.

En este marco, Abeceb indicó que la actividad económica que "permanecerá casi estancada" -creciendo en torno al 1% promedio durante 2023- y, por consiguiente, demandará menos compras del exterior.