CRAR tuvo una ajustada derrota en el amistoso

El Círculo Rafaelino de Rugby disputó ayer el único partido de preparación para el venidero Torneo Regional del Litoral, que dará inicio el 4 de marzo. En Rosario, el equipo Verde enfrentó a Universitario de esa ciudad con un buen trabajo que puso en práctica lo desarrollado durante la pretemporada de algo más de un mes.

El plantel superior a cargo de Alejandro Chiavón fue con los tres equipos, que tuvieron encuentros de tiempo más reducido que comenzaron promediando la tarde. En primera división se impuso el local por 31 a 26, mientras que al cabo del primer tiempo ganaba el elenco Verde por 19 a 12. Los tries rafaelinos fueron de Jonatan Viotti, Manuel Mandrille, Jerónimo Ribero y Esteban Appó, con tres conversiones de Santiago Kerstens.

En los partidos previos de la jornada, la Pre-reserva ganó 15 a 12 con tries de Benjamín Acosta, Agustín Grosso y Julián Vasquez; mientras que la reserva perdió 24 a 19. Los tries en ese cotejo para el verde fueron de Joaquín Rouco Oliva, Mateo Ferrero y Esteban Appó, con dos conversiones, una de Ferrero y la otra de Appó.



ARRANCARÁ EN PARANÁ

El Círculo Rafaelino de Rugby estará debutando por el torneo de Segunda División como visitante frente a Tilcara de Paraná el sábado que viene, mientras que el primer partido de local será el 11 de marzo ante La Salle.

Luego en la tercera fecha visitará a Provincial de Rosario, en la cuarta será local ante Logaritmo, en la quinta irá hasta Esperanza para medirse con Alma Juniors, mientras que en la sexta jugará en Rafaela con Los Caranchos. En la séptima jornada quedará libre, mientras que en la octava viajará a Venado Tuerto para jugar con Jockey, cerrando la primera rueda de local con Universitario de Santa Fe.