Pampas perdió en Chile ante Selknam

Por la segunda fecha del Súper Rugby Américas, Pampas perdió este sábado como visitante en Santiago de Chile frente al local Selknam por 34 a 20. El equipo de Buenos Aires, que tuvo la presencia desde el banco del rafaelino Lorenzo Colidio, nunca pudo comprometer al elenco trasandino dirigido por el santafesino Nicolás Bruzzone, que es el líder del torneo con dos triunfos.

Selknam (34): Francisco Urroz; Nicolás Garafulic, Matías Garafulic, Santiago Videla (cap) y Pablo Casas; Rodrigo Fernández y Benjamín Videla; Joaquín Milesi, Ignacio Silva y Clemente Saavedra; Pablo Huete y Santiago Pedrero; Iñaki Gurruchaga, Tomás Dussaillant y Javier Carrasco.Entrenador: Nicolás Bruzzone.

Ingresaron: Diego Escobar, Salvador Lues, Lucas Bordigoni, Thomas Orchard, Raimundo Martínez, Lukas Cavallo, Diego Warnken y José Ignacio Larenas.

Pampas (20): Juan Ignacio Landó; Benjamín Elizalde, Felipe de la Vega, Manuel Alfaro y Tomás Pássaro; Joaquín de la Vega Medía y Rafael Iriarte; Santiago Ruiz (cap), Jerónimo Ureta y Nicolás D’Amorim; Federico Lavanini y Manuel Bernstein; Javier Coronel, Ramiro Gurovich y Miguel Prince.Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Ingresaron: Rodrigo Pérez Boulan, Matías Medrano, Javier Corvalán, Lorenzo Colidio, Rodrigo Fernández Criado, Eliseo Morales, Joaquín Lamas y Tomás Suárez Folch.

Tantos en el Primer Tiempo: 7’, Penal de Landó (P); 20’, Gol de S. Videla por Try de Fernández (S); 26’, Gol de Urroz por Try de Saavedra (S), y 33’, Penal de Urroz (S).Amonestado: 14’ Urroz (S).Resultado Parcial: Selknam 17 - Pampas 3.

Tantos en el Segundo Tiempo: 3’, Gol de Landó por Try de Ruiz (P); 16’, Try de N. Garafulic (S); 22’, Try-Penal (S); 28’, Try de Elizalde (P); 29’, Try de Lamas (P), y 33’, Try de M. Garafulic (S).Amonestados: 2’ Silva (S); 9’ Saavedra (S), y 22’ Coronel (P).

Cancha: Estadio Municipal de la Pintana. Árbitro: Damián Schneider (Argentina).



SEIS NACIONES

El seleccionado de Irlanda de rugby, venció ayer a su par de Italia, 34-20 y lidera el torneo de Seis Naciones, en el arranque de la tercera fecha, mientras que Escocia irá hoy por el triunfo frente a Francia, campeón vigente, para compartir el primer lugar. El inicio será a las 12 en el Stade de France de París.

En el segundo encuentro, Inglaterra, rival de Los Pumas en el Mundial de Francia 2023, derrotó a Gales por 20-10. El encuentro se llevó a cabo en el Principality Stadium, en la cuidad de Cardiff, Gales.

Las posiciones la encabeza Irlanda 15, Inglaterra y Escocia 10 (un partido menos), Francia 5( un partido menos) Italia 1, Gales 0.