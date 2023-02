En 2023, la Provincia prevé incorporar más de 2.900 policías a las fuerzas de seguridad

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, realiza las convocatorias correspondientes para incorporar un total de 2.942 policías a las fuerzas de seguridad. Es así que se realizan 4 procesos de selección con perfiles y tareas acordes a las demandas actuales de la policía de Santa Fe.

La inscripción a la carrera Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, que se realiza todos los años, tuvo un total de 11.900 aspirantes. Ahora el proceso de selección continúa con las etapas de evaluación de documental, exámenes físicos y psicológicos.

El ciclo lectivo 2023-2024 cuenta con 1.800 vacantes que comenzarán a cursar a partir del próximo 10 de abril en las cinco sedes de la Escuela de Policía (Reconquista, Rafaela, Recreo, Rosario y Venado Tuerto). Una vez finalizada la carrera, los egresados serán nombrados como Suboficiales de policía del escalafón general – sub escalafón seguridad, es decir que cumplirán funciones netamente operativas en las calles de la provincia.

Por otro lado, en el marco del Plan de modernización y profesionalización de la policía provincial, también se encuentra vigente el proceso de selección para escalafón técnico – sub escalafón comunicaciones e informática, que incorporará 785 agentes que llevarán adelante actividades específicas de la Central de Atención a la emergencia y de los Nuevos Centros de Operaciones Especiales. Estos agentes realizarán tareas de atención de llamados telefónicos, monitoreo de cámaras de video vigilancia, gerenciamiento de la respuesta operativa y atenderán denuncias ante hechos delictivos.

Los postulantes debieron presentar la documentación requerida, cumplimentar un examen psicofísico, realizar un curso de capacitación y las prácticas profesionalizantes correspondientes. Una vez aprobado el curso, se distribuye al personal en las 19 unidades regionales provinciales de la institución.

Asimismo, hay un concurso vigente, que continúa el proceso de selección para incorporar 250 técnicos de los cuales 130 serán administrativos y 120 servicios especiales. Los mismos ingresarán como suboficiales del escalafón técnico y cumplirán tareas especificas en el Instituto Superior de Seguridad Pública y en las 19 Unidades Regionales que componen la provincia.

Finalmente, para quienes deseen incorporarse a las filas policiales como profesionales médicos y psicólogos se encuentra abierta la convocatoria hasta el 1º de marzo, con el fin de cubrir vacantes en toda la provincia como suboficiales de policía del escalafón profesional – sub escalafón sanidad.

Las etapas del proceso de selección son: inscripción en línea, evaluación de antecedentes, entrevista técnica - actitudinal y evaluación psicofísica. De la valoración de estas etapas se realiza un orden de mérito que determina quiénes ocuparán las vacantes de 67 médicos y 40 psicólogos que serán destinados a lo largo y ancho del territorio provincial conforme a las necesidades de la policía.

Todas las convocatorias, dispuestas por el gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad, las lleva adelante la Subsecretaría de Formación y Capacitación en Seguridad Pública con el Instituto de Seguridad Pública (ISeP).