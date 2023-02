Cafiero confirmó la ausencia de Alberto

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El canciller Santiago Cafiero confirmó ayer que el presidente Alberto Fernández no participará de los actos del 24 de marzo, debido a que en esa fecha viajará a República Dominicana para asistir a la XXVIII Cumbre Iberoamericana, y consideró que el jefe de Estado es "el mejor candidato del peronismo".

"El presidente tiene comprometido asistir. No es una cumbre, es la Cumbre Iberoamericana. Van a estar todos los presidentes", argumentó Cafiero al indicar que el jefe de Estado no estará en la Argentina en el 47° aniversario del Día de la Memoria.

Además, el canciller indicó que la fecha de la Cumbre "la pone el país receptor", al explicar los motivos por los que el presidente no estará en el país cuando se cumplan 47 años del último golpe militar en Argentina.

"La fecha estaba puesta desde el año pasado. Por supuesto que es una fecha sumamente relevante para nosotros, para la Argentina y también en cuanto a la política exterior. Uno de los pilares de la política exterior argentina es la defensa irrestricta de los derechos humanos", enfatizó.

En declaraciones a Radio Con Vos, el funcionario nacional afirmó que se trata de un aniversario que "exige hacer un ejercicio justo de memoria" y sostuvo: "Vamos a estar haciendo ese ejercicio a la distancia con el presidente".

En otro tramo de la entrevista, Cafiero defendió la posibilidad de que Fernández decida ir en búsqueda de su reelección: "Creo que es el mejor candidato del peronismo. Es el que que puso a la Argentina de pie después de 2019, donde el macrismo nos dejó de rodillas".

"Estamos saliendo adelante y la economía argentina sigue creciendo. Esos son los principales atributos que hoy tiene el presidente, los principales pergaminos, para decir que este es el camino adecuado. Por supuesto que todavía hay muchísimos asuntos para resolver", completó.

En cuanto a las críticas realizadas hacia por el diputado nacional Máximo Kirchner y el dirigente social Juan Grabois, quienes apuntaron contra la gestión del Gobierno, el canciller sentenció: "Cualquier descalificativo es funcional a la derecha".

"Serán posiciones de cada compañero. Nosotros tenemos que seguir avanzando en el debate y si hay propuestas, que se evalúen, que se traigan a la mesa. Me parece que cualquier tipo de descalificativo con respecto a algún compañero o compañera hoy lo único que hace es facilitarle las cosas a la derecha", disparó.

Además, el dirigente albertista retrucó: "Eso no lo tenemos que permitir. Los descalificativos lo único que hacen es ser funcionales a la derecha. El peronismo tiene que estar unido aún con sus diversidades, aún con sus diferencias tiene que encontrar la unidad".

Respecto de la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner, precisó: "El debate es un debate político, no es un debate jurídico. Lo que emanó como parte de las acciones a llevar adelante para vencer la proscripción de Cristina es una acción política donde, con claridad, el peronismo demuestre que no está dispuesto a que ningún compañero ni compañera, mucho menos Cristina Fernández de Kirchner, esté proscripta en la Argentina".

"Nosotros seguimos sosteniendo a rajatabla la inocencia de nuestra compañera y parte de esta condena amañada lo que provoca es la proscripción de Cristina. Es una proscripción política, proscripción que está instalada en lo político", sentenció.