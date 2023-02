Confirmaron el segundo caso de gripe aviar en Santa Fe

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un nuevo caso de gripe aviar en un ave de traspatio de la provincia Santa Fe, más precisamente en la localidad de Centeno, ubicada en el departamento San Jerónimo. Junto a este caso, se informó también otro registro en la provincia de Córdoba, por lo que suman 14 las detecciones de la enfermedad en total hasta el momento: 8 en Córdoba, 2 en Santa Fe, 1 Buenos Aires; 1 en Jujuy; 1 en Neuquén y 1 en Salta. Tras la confirmación del caso, agentes del centro regional Santa Fe del SENASA efectuó las acciones sanitarias correspondientes en los predios en cuestión. Actualmente la entidad trabaja en acciones sanitarias y de rastrillaje en todas las regiones donde se realizaron los hallazgos.

Cabe recordar que el primer caso detectado en la provincia fue hallado en gallinas y patos de traspatio hallados muertos en la provincia de Santa Fe, localidad de Villa Cañás.

También, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo declaró la emergencia sanitaria en el país tras la primera detección de la enfermedad.

El SENASA instó al sector productivo a reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad de sus granjas avícolas, y pidió que le notifiquen inmediatamente toda detección de signos clínicos nerviosos, digestivos o respiratorios, disminución en la producción de huevos, en el consumo de agua o alimento y alta mortandad en aves domésticas o silvestres.

Para reportar un posible caso, se puede concurrir a cualquiera de sus oficinas; por medio de la aplicación “Notificaciones Senasa”, enviando un correo electrónico a [email protected]; ingresando al apartado “Avisa al Senasa” de la página web del organismo o enviando un whatsapp al 11-5700-5704.



¿UN CASO DE HANTAVIRUS?

Tras la muerte de un adolescente de 15 años en la localidad de Florencia, en el norte de la provincia, en el departamento General Obligado, desde Salud provincial y de Nación investigan si se trató de un caso de Hantavirus, la enfermedad transmitida por ratas. El joven no presentaba enfermedades preexistentes por lo que se enviaron muestras al Instituto Nacional de Microbiología Malbrán para que sean analizadas. Del mismo modo, se encuentra trabajando en la localidad un equipo de epidemiología de Buenos Aires, analizando la situación. El trágico hecho ocurrió la semana pasada, cuando el menor comenzó a presentar síntomas por lo que se lo traslado a Reconquista, pero en 24 horas ya había fallecido. La víctima vivía además e junto a sus padres y dos hermanos de 12 y 7 años que no tuvieron sintomatología, pero el mismo día del hecho se los trasladó preventivamente a la vivienda de otro familiar, ya que que ocupaba la familia era muy propicia para la circulación de ratas por lo que se buscaba impedir posibles contagios, aun sin saber si la muerte del adolescente está o no relacionada con la enfermedad. Rubén Quain, intendente de Florencia, manifestó a los micrófonos de LT10 que por "los síntomas y análisis previos, era probable que sea hantavirus".

El hantavirus es un virus que infecta a distintas especies de roedores en todo el mundo. En América, las infecciones humanas se presentan desde cuadros febriles leves inespecíficos, hasta formas graves como el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SPH). La transmisión puede ser:

* Aérea por inhalación de virus a partir de saliva, orina y excremento del roedor.

* Contacto directo con el virus de saliva, orina o excremento de roedores.

* Interhumana: algunos genotipos de Virus Andes (presente en la región sur) pueden transmitirse por vía interhumana, dentro de las 48-72hs del inicio de la fiebre. No se han reportado casos de transmisión interhumana en genotipos circulantes en la prov. de Santa Fe.

Cabe recordar que durante el 2019 hubo un brote en todo el país de esta enfermedad, que también llegó a Santa Fe.