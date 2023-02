Consejos para evitar las estafas realizadas a través de WhatsApp

Ante una forma de estafa por internet que consiste en el robo del número de teléfono de alguien, para luego enviar mensajes de WhatsApp a sus contactos solicitando transferencias o envíos de dinero, la Municipalidad de Rafaela sugiere realizar la "Verificación en dos pasos" a fin de mantener su identidad protegida.

A través de la Secretaría de Prevención en Seguridad, aconseja que los usuarios de WhatsApp lleven adelante este proceso sencillo para evitar ser hackeados. Se trata de un mecanismo empleado por muchas plataformas, que cuando se activa esa barrera de seguridad, cualquier intento de verificación del número de teléfono debe ir acompañado de un PIN de seis dígitos. A esta contraseña, WhatsApp la pedirá en forma frecuente, lo que ayudará al usuario a recordar esa clave.



PASO A PASO

Activar la Verificación en dos pasos en WhatsApp es sencillo. Lo primero que hay que hacer es buscar los tres puntos que aparecen en el sector superior derecho de la pantalla principal y seguir la siguiente ruta: Ajustes, Cuenta y finalmente Verificación en dos pasos.

Una vez dentro de ese apartado, simplemente hay que tocar el botón Activar que aparece al pie.

En forma opcional, se puede introducir una dirección de correo electrónico, que WhatsApp utilizará para enviar un enlace que sirve para desactivar la Verificación en dos pasos, en caso de haber olvidado el PIN.

En este punto es importante aclarar que si se recibe un correo electrónico para desactivar la función pero no lo solicitó, no haga clic en ese enlace. Puede que alguien esté intentando verificar su número de teléfono en WhatsApp.

Asimismo, no comunique la contraseña de seis dígitos a nadie que se la solicite, bajo ningún medio o aplicación. Únicamente WhatsApp se la pedirá para corroborar que sea usted quien está usando el chat.



DENUNCIAS

Si recibe un mensaje de un contacto solicitando dinero, no responda. Intente comunicarse por otro medio (llamada de teléfono convencional, por ejemplo) con la persona que supuestamente le solicita dinero, a fin de notificarla sobre un posible intento de estafa a través del robo de su cuenta de WhatsApp.

Si le avisan que están usando su cuenta de WhatsApp para solicitar dinero, utilice las demás redes sociales para alertar a sus conocidos sobre la situación, comuníquese al 911, o diríjase a la comisaría más cercana a su domicilio, al Centro Territorial de Denuncias (9 de Julio y Las Heras), al Ministerio Público de la Acusación Región 5 (Necochea 443), o vía online en este último organismo a través del link https://mpa.santafe.gov.ar/iris/.