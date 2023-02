Por la victoria que clasifique al Mundial

El seleccionado de básquetbol de Argentina buscará hoy en Mar del Plata ante la República Dominicana una victoria que lo clasifique para el Mundial a jugarse en Japón, Indonesia y Filipinas, entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre. El trascendental encuentro se jugará este domingo a partir de las 21.10, en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y será televisado por TyC Sports.

Argentina, con un registro de ocho victorias y tres caídas, depende de sí misma y con un triunfo se meterá entre las siete plazas dispuestas para América -los tres mejores de cada zona y el mejor cuarto-. La posibilidad matemática en el caso de una derrota es casi catastrófico porque se dependerá netamente que en el otro grupo no ganen Brasil, Puerto Rico y México, que son amplios favoritos contra un Estados Unidos alternativo como local, Colombia y Uruguay como visitante, respectivamente. Todos estos equipos tienen un récord de 7-4 pero en el desempate olímpico el que quedaría cuarto es Brasil, que cuenta con una diferencia de gol de +168 puntos, con el +83 argentino.

Es decir, Argentina si pierde ya no se podrá clasificar entre lo tres mejores del grupo E porque Venezuela tiene mejor diferencia en los partidos entre sí y sacará boleto automáticamente.

"Buscábamos ganarle a Canadá, sabíamos que sería difícil pero lo llevamos bien. Tenemos que ganar sí o sí a Dominicana, ganarles nos lleva a otro Mundial y mayor motivación no existe", apuntó el base Facundo Campazzo apenas terminó el duelo del jueves. La importancia de este partido es tal que en las últimas horas Gabriel Deck (Real Madrid) y Nicolás Laprovíttola (Barcelona) viajaron desde España para sumarse al equipo y estar entre los 12 que saltarán a la cancha.

A diferencia de muchos equipos, Dominicana -dirigido por el ex técnico de la selección argentina Néstor García- tiene un plantel estable y que no ha sufrido grandes ausencias. Claro, tiene a NBA destacados como Chris Duarte, Karl-Anthony Towns y Al Horford, pero el único que ha disputado en el último tiempo partidos fue el perimetral de los Pacers.

Programación de la última jornada (todos los partidos serán 21.10 de la Argentina): Zona E: Argentina-Dominicana; Venezuela-Canadá; Panamá-Bahamas.

Zona F: Brasil-Estados Unidos; Uruguay-México; Colombia-Puerto Rico.

Posiciones por zonas: Zona E: Canadá (10-1)*; Venezuela, República Dominicana y Argentina (8-3); Bahama (3-8); y Panamá (2-9).

Zona F: Estados Unidos (9-2)*; Puerto Rico, México y Brasil (7-4); Uruguay (5-6); Colombia (3-8).