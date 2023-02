Hockey: definición de la Copa de Verano

Este domingo se jugarán en el Círculo Rafaelino las finales de la Copa de Verano de damas mayores Región Rafaela de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped, que tuvieron su instancia previa el 12 de febrero en Humboldt.

La definición de la Copa de Oro será entre los dos equipos de CRAR. Esta es la programación de la jornada:

A las 16 Bella Italia vs. La Cañada; 17.15 9 de Julio de Rafaela vs. Empleados Telefónicos de Entre Ríos; a las 18.30 Sarmiento vs. Juventud de Humboldt; y a las 19.45 CRAR A vs. CRAR B.

Este torneo se utilizó como preparación para el comienzo oficial de la temporada, previsto para el fin de semana próximo.