River, de local

Este domingo, desde las 19.15, River Plate recibe a Arsenal de Sarandí en el marco de la fecha 5 de la Liga Profesional (LPF) 2022-23. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en el Estadio Más Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports (se requiere tener contratado el ‘pack fútbol’). En el local, Martín Demichelis planea algunas modificaciones con respecto al triunfo ante Banfield en la semifinal del Trofeo de Campeones.



OTROS PARTIDOS. 17hs Defensa y Justicia vs Atlético Tucumán, 21.30hs Instituto vs Newell's, 21.30hs Banfield vs Independiente. MAÑANA. 17hs Barracas Central vs Gimnasia (LP), 19.15hs Racing vs Lanús, 21.30hs Central Córdoba vs Argentinos.