Atlético recibe a Racing de Córdoba en busca de una nueva victoria en casa

Atlético de Rafaela, de buen inicio de campeonato con una victoria y un empate, intentará reencontrarse con un nuevo triunfo cuando reciba hoy a Racing de Córdoba, en uno de los encuentros que le darán continuidad a la fecha 3 de la zona B de la Primera Nacional 2023.

El encuentro se jugará desde las 20.00hs en el estadio Monumental de barrio Alberdi y será arbitrado por Nelson Sosa.

La ‘Crema’ tuvo un debut triunfal en la nueva temporada y fue con goleada por 3-0 a Tristán Suárez, y el último lunes igualó o a 0 en su visita a Atlanta en Villa Crespo. La ‘Academia’ cordobesa, por su parte, viene de perder como local ante Estudiantes de Buenos Aires y previamente, en su regreso a la categoría tras unos cuantos años, le ganó 2-1 a Brown de Adrogué como visitante.

Con respecto al equipo, el entrenador de Atlético, Ezequiel Medrán, tiene en mente introducir desde el inicio a Cristian Llama en lugar de Nicolás Delgadillo. El ‘pelado’ sufrió un golpe en su rodilla en el entrenamiento del jueves y es duda. El dibujo táctico se mantendrá con un 4-4-2 y en la convocatoria, Medrán citó a 21 futbolistas tras el último entrenamiento de ayer por la mañana en el estadio.

La intención del DT es que su equipo tenga mayor cantidad de tiempo el dominio del balón, algo que no pudo lograr en sus dos presentaciones. En el debut, fue letal cuando piso el área rival. Tuvo contundencia y construyó desde una base sólida del fondo, que llevó tranquilidad al resto del equipo. En su primera salida, si bien dio la sensación que arriesgando algo más podría haber logrado la victoria, la pelota detenida fue la vía para generar peligro en el arco rival y le faltó profundidad.



PARTIDO 1000 EN LA B: Desde el arribo al profesionalismo en 1989, Atlético de Rafaela nunca bajó de la principal categoría de ascenso del fútbol argentino, además de llegar en dos ocasiones a la Primera División, donde disputó siete temporadas. Este domingo, cuando enfrente a Racing de Córdoba, se cumplirán 1000 partidos en la Primera Nacional.



18 AÑOS DESPUÉS: Atlético y Racing de Córdoba no se enfrentan en la segunda categoría del fútbol argentino desde el 2005. En aquel último enfrentamiento, jugado en Rafaela, la ‘Crema’ que era dirigida por Jorge Ginarte se imponía 1-0 con gol en contra de Daniel Kesman.

El 11 albiceleste fue con: Barovero; Semino, Tomassini, Cárdenas; Pietravallo, Zanabria, Fede García; Galleguillo y Del Bono; Cigogna y Mendoza.



Las posibles formaciones y datos el encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Matías Olguín, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Alex Luna y Cristian Llama o Nicolás Delgadillo; Ignacio Lago y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Federico Torres, Agustín Bravo, Matías Fissore, Thobías Arévalo, Nicolás Laméndola, Bautista Tomatis, Gonzalo Ríos y Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



RACING DE CÓRDOBA: Leonardo Rodríguez; Santiago Rinaudo, Juan Mattia, Marcio Gómez y Gianfranco Ferrero; Emmanuel Giménez, Leonel Monti, Franco Coronel o Joaquín Mateo y Pablo López; Rodrigo Acota y Leandro Fernández. Suplentes: Joaquín Mattaglia, Jorge Scolari, Francisco Mattia, Lisandro Do Campo, Mateo Castellano, Nicolás Cavagnero, Augusto Berrondo, Axel Oyola, Alan Murialdo. DT: Carlos Bossio.



Estadio: Monumental de barrio Alberdi.

Árbitro: Nelson Sosa.

Asistentes: Manuel Sánchez y Laureano Leiva.

Cuarto: Lucas Caballero.

Hora: 20.00

TV: TyC Sports Play

Radios: Colón FM 91.3 / CNN Rafaela FM 92.1 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5.