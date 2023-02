Para una senadora "no tiene ninguna chance"

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La senadora nacional Alejandra Vigo, quien formó un nuevo bloque peronista con los legisladores que abandonaron la bancada del Frente de Todos, afirmó que el presidente Alberto Fernández "no tiene ninguna chance de ser reelecto" en los comicios de este año.

"Creo que el presidente no tiene ninguna chance de ser reelecto, pero cada uno tiene derecho a querer presentarse como candidato", subrayó Vigo, quien impulsó la creación del nuevo bloque que se llamará Unidad Federal.

En declaraciones radiales, consideró que "la Argentina está muy mal" y apuntó: "Hay dirigentes de la política que no están viendo eso y que están priorizando el poder llegar a un cargo".

"​No se puede empezar a ser candidato y ni siquiera conocer lo que está pasando en el país. El interior es una realidad distinta. Muchas veces desde Buenos Aires se ve diferente", apuntó la esposa del gobernador cordobés, Juan Schiaretti.

Vigo integrará el nuevo bloque junto a los senadores Edgardo Kueider, Carlos Espínola, Guillermo Snopek y Eugenia Catalfamo.