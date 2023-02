De una "década ganada" a una década perdida

Por Pedro Ulman



El gobierno nacional presume, cada vez que puede, que la industria argentina transita años de crecimiento tanto en el nivel de actividad como en la generación de puestos de trabajo. Se trata de un proceso de recuperación pero no de crecimiento según coinciden especialistas porque el sector, en realidad, exhibe estadísticas que están por debajo de hace una década. El último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) así lo refleja a través de sus estadísticas. Lo preocupante es que, tras el primer año de pandemia, la incipiente reactivación del aparato productivo que se observó en 2021 y 2022 está en riesgo en parte por la sequía, parcialmente por el contexto internacional pero fundamentalmente por las restricciones a las importaciones debido a la falta de dólares, un problema derivado de la impericia en la gestión, tanto de la política económica como de la política en general.

La coalición gobernante no puede siquiera lograr consensos en el plano interno por sus evidentes fracturas, mucho menos podrá construir acuerdos con la oposición. De hecho, los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo para tratar durante las sesiones extraordinarias del Congreso no avanzaron un centímetro. Lo único que dio pasos hacia adelante es el proceso de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, que no está en la agenda de la ciudadanía. El resto, como la ley de alcohol cero, la nueva moratoria previsional, el fomento a la agroindustria, la nueva ley de alquileres e incluso el proyecto para fortalecer la justicia federal en la provincia de Santa Fe, quedó en los cajones. Claramente, los objetivos de la política están a años luz de los intereses y demandas de la gente.

¿Qué pasó en el sector manufacturero de Santa Fe? "Luego de tres años de contracción de la producción (2018-2020), la industria santafesina se recuperó con intensidad durante 2021 consolidando un expansión de 21,1%, y observó una leve suba de 1,4% durante 2022. De esta manera, el nivel de actividad fabril correspondiente al año 2022 se ubicó 6,6% por encima respecto de 2018, siendo semejante al de 2017" subraya el último informe de FISFE (Federación Industrial de Santa Fe).

Pero el mismo reporte advierte que hay luces amarillas, de alerta. "La producción industrial en la provincia de Santa Fe registró en el último mes de 2022 una baja de 3,4% interanual" sostiene. ¿Motivos? "En el segundo semestre de 2022 se observó una desaceleración de la actividad afectada por los inconvenientes en el abastecimiento de insumos importados para la producción, y por la menor demanda de sectores ligados a la producción agrícola que se encuentra impactada por factores climáticos adversos", explica.

La falta de dólares y las restricciones del gobierno nacional impacta de lleno en el nivel de actividad. La gestión de la economía, la política, los políticos.

El caso del sector metalúrgico es emblemático por la poderosa trama que muestra en Santa Fe y en particular en Rafaela y la región. Dice FISFE: "En Santa Fe la industria metalúrgica finalizó 2022 mostrando una nueva expansión de 9% anual, que profundizó y extendió la fuerte recuperación de 2021" lo que es muy positivo. "Sin embargo, luego de 26 meses consecutivos de mayor actividad, en el último trimestre de 2022 la producción sectorial mostró ciertos retrocesos. En diciembre de 2022 la actividad metalúrgica se contrajo 1,6% interanual", advierte.

En materia de empleo industrial, "Santa Fe muestra una fase de expansión que alcanza a 27 meses consecutivos", período en el cual se crearon 14 mil puestos de trabajo. "En noviembre de 2022 el total de asalariados registrados en la industria manufacturera (prácticamente 140 mil) se ubicó 14% por encima respecto de mayo de 2020", agrega como dato alentador.

¿Y en la Argentina? El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) compartió esta semana el informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) en el que se observan "luces y sombras". Destaca que "en 2022 la actividad industrial cerró con un incremento interanual de 6,5% y fue el segundo año consecutivo de crecimiento, luego de la fuerte caída de los años 2018-2019-2020". En este sentido, resalta que "la producción logró superar los niveles de 2017 (+3,6%) y quedó levemente por debajo de los registrados en 2015 (-2%)".

Sin embargo, siempre hay un "pero". Y aquí queda en evidencia el retroceso del país en el que no hay relato que valga. Asegura la UIA: "Si bien la recuperación fue relevante en términos per cápita (teniendo en cuenta el crecimiento poblacional) aún se encuentra lejos del máximo nivel alcanzado en 2011, un -16,4% por debajo". Además, en 2022 el empleo industrial se ubicaba todavía 112 mil puestos por debajo del máximo de 2013, lo que representa un 8,8 por ciento.

En 2022 la actividad de la industria argentina es 16,4% menor a la registrada en 2011. Dato mata relato.

Y en el ingreso a un año electoral, la falta de dólares, las restricciones a las importaciones, la guerra en Europa, la sequía argentina, la inflación y por sobre todo los políticos auguran un ¿año perdido? La UIA señala en su último informe de Actualidad Industrial que "en el mes de diciembre se registró una caída de -1,1%, la primera caída interanual en 10 meses". Y expresa que el sector "registró una contracción mensual de -3,2% respecto del mes de noviembre".

"Así, se comenzó a sentir el impacto de el menor dinamismo de la actividad (construcción, sequía en el agro, entre otros), la suba en el costo de financiamiento y dificultades derivadas de las restricciones al acceso de insumos importados", consigna el documento.

En tiempos de tensiones por las paritarias y de lamentos por una campaña agrícola con magra cosecha por la seca, asistiremos en cambio a una muy generosa cosecha de candidatos en Rafaela, Santa Fe y Argentina. No deja de ser extraño y llamativo que tantas personas se inscriban en el registro de aspirantes a la Presidencia cuando, al menos desde una mirada infantil, inocente e ingenua, lo único que promete el cargo son sinsabores, envejecimiento prematuro, estrés y mala imagen ante la sociedad. ¿Se creen héroes? ¿Encontraron la lámpara de Aladino y tienen 3 deseos a disposición?

En campaña, los políticos están todos peleados. ¿Cómo harán para dialogar, consensuar y construir después de las elecciones? Se ha dicho que a este país lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Al igual que la Selección argentina, que llegó al éxito en Qatar con un eslogan simple e inclusivo, "Todos juntos".

¿Qué perspectivas tiene la UIA de lo que será este año que ya consumió dos meses. "De cara al 2023, el año comenzó con un buen nivel de actividad del año anterior pero con un bajo arrastre estadístico y una visible desaceleración de la producción. Dado el año electoral y los desafíos macroeconómicos por delante, el foco de la coyuntura seguirá puesto en la brecha cambiaria, las reservas internacionales y los controles a las importaciones, que condicionarán la dinámica de la actividad". Traducido: más problemas.