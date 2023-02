Se lanzó Rodríguez Larreta y JxC avanza hacia las PASO

Por Emiliano Rodríguez (*)



BUENOS AIRES, 26 (Especial de NA). - La oposición recobró protagonismo en los últimos días, con la confirmación de la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, aunque en paralelo la interna cada vez más encarnizada que el jefe de Gobierno porteño mantiene con Patricia Bullrich quedó nuevamente expuesta frente a la opinión pública.

Son los riesgos de pararse por debajo del reflector. Sin embargo, está claro que Juntos por el Cambio (JxC) necesita y debe asumirlos si pretende evitar que la agenda del oficialismo lo relegue a desempeñar un rol de reparto en la escena política nacional en los albores de este año electoral.

El desafío constante de pulsear con el Gobierno por posiciones dominantes en la marquesina proselitista, por tratar de instalar temas de debate y, en definitiva, atraer la atención del electorado pensando en los próximos comicios trae hoy aparejado para JxC efectos secundarios. Uno de ellos es, justamente, que salgan a la luz las rencillas internas.

Se trata de un contexto similar al que se encuentra por estos días el Frente de Todos (FdT), aunque con la salvedad de que en el caso de la alianza oficialista, albertistas, kirchneristas y massistas tienen la obligación nada más ni nada menos que de gobernar un país en medio de una coyuntura compleja y que ofrece pocas señales alentadoras por cierto para el corto plazo.

En medio de un verano intenso en el ámbito político nacional, que incluyó un fracaso del período de sesiones extraordinarias en el Congreso dispuesto por el presidente Alberto Fernández, más allá de que la Cámara de Diputados logre finalmente reunirse el próximo martes, recientes indicadores económicos dejan entrever que es probable que haya concluido el envión "primaveral" que le imprimió Sergio Massa a la gestión del Gobierno tras su desembarco en el Palacio de Hacienda. ¡Y la inflación sigue en alza!.

Pero volviendo a JxC, la alianza opositora comenzó 2023 enredada en discusiones sobre la conveniencia -o no- de que las fuerzas de seguridad utilicen armas no letales (pistolas Taser), de igual modo que en el debate legislativo sobre el proyecto de juicio político a la Corte Suprema de Justicia que impulsa el Gobierno, además de malgastar día a día energías en sus propias disputas por mayor protagonismo en medios de comunicación.

Se trata éste de un bullicio que tiene como principales animadores a Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich, cada uno con un estilo personal bien marcado y distintivo. Ambos buscan diferenciarse del otro e incluso le hablan a electorados distintos: el alcalde porteño a los más moderados y la titular del PRO a los más duros, en especial a aquellos que tal vez evalúen fugar su voto macrista a la oferta electoral que proponen los libertarios, con el economista Javier Milei a la cabeza.

Si bien ambos persiguen en definitiva el mismo objetivo, que JxC gane las próximas elecciones, el recurrente intercambio de pirotecnia, con decibelios incluso en aumento tras el lanzamiento de Rodríguez Larreta como precandidato presidencial días atrás, genera cada vez más ruido tanto hacia adentro como hacia afuera del espacio y en el PRO admiten que se trata lisa y llanamente de un "problema", por el tenor que está tomando la refriega.

"La interna se puso muy álgida. Es lógico que cada uno quiera mostrar sus cartas, pero cuando el debate de ideas se torna personalista es una macana. Eso nos daña y nos desenfoca", dijo a NA una fuente del macrismo. "La gente en la calle nos dice, 'No queremos que se peleen, pónganse de acuerdo'. Es un problema la interna realmente", agregó.

"Es importante que la unidad del espacio no esté en duda, pero el tema de la interna es lo primero que debería resolverse. Es peor lo que sucede adentro con nuestra interna que lo que ocurre afuera", sostuvo otra fuente del macrismo.

De momento, Vidal es la única dirigente del PRO con ambiciones presidenciales que anticipó que se bajará de la candidatura en el caso de que finalmente Macri decida "jugar" este año e ir en busca de un segundo mandato como jefe de Estado en las próximas elecciones. Aún está por verse qué rol desempeñará el ex alcalde porteño en los comicios que se avecinan.



(*) Director periodístico de la agencia Noticias Argentinas (NA).