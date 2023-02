El dólar blue cerró a $ 379

En el mercado paralelo, el dólar blue se mantuvo a $ 379, luego de anotar el jueves su primera suba en seis ruedas. La brecha con el tipo de cambio oficial se redujo al 93,7%. El dólar paralelo anotó en la semana un ascenso de $2 (+0,5%).

En tanto, el Banco Central debió volver a vender dólares en su intervención en el mercado cambiario, sobre el cierre de la semana. En total, la autoridad monetaria tuvo una participación vendedora por US$ 28 millones.

De esta manera, acumuló en la corta semana un salgo negativo de US$ 21 millones en sus intervenciones (el menor en más de un mes), mientras en lo que va de febrero el rojo alcanza los US$ 924 millones.

Por su parte, el dólar subió 40 centavos y cerró a $202,88 para la venta, según el promedio de los principales bancos del sistema financiero. El dólar billete en el Banco Nación aumentó 25 centavos a $202,25.

El dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- ganó 80 centavos, hasta los $405,76. Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los US$ 300 mensuales. (NA)