Victoria de Quilmes

Anoche tuvo continuidad la primera fase de la Copa Departamento Castellanos, que se puso en marcha el último jueves con los triunfos de Independiente Ataliva y Peñarol.

En Lehmann, Argentino Quilmes venció 3-2 a Moreno gracias a los goles de Juan J. Weissen (8m PT), Cristian Suárez (32m PT) y David Ramírez (10m ST). Para el local marcaron Ulman (10m PT) y Marcos Sereno (35m ST). Ahora el Cervecero espera por el ganador de Juventud de Rafaela y Unión de Sunchales.

Los otros resultados de anoche: Libertad de Estación Clucellas 0 vs Brown de San Vicente 3 (Nuñez, Milanesio y Boschetto),

Tiro Federal de Moisés Ville 0 vs Deportivo Ramona 1 (Lucas Volken), Deportivo Bella Italia 1 (Butamante) (3) vs Talleres de María Juana 1 (Benítez) (1), Sportivo Santa Clara 2 (Cardozo y Novaretto) vs Atlético María Juana 1 (Saavedra).



SIGUE ESTE SÁBADO

La primera fase de la Copa Departamento Castellanos tendrá continuidad en la jornada de hoy con los siguientes juegos.

18.15hs Zenón Pereyra vs Ferrocarril del Estado, Juventud Unida Villa San José vs Bochófilo Bochazo, Independiente San Cristóbal vs Libertad de Sunchales, Sp. Roca vs Arg. de Humberto; 19.15hs Defensores de Frontera vs Florida de Clucellas; 20.30hs San Martín de Angélica vs 9 de Julio.