Triunfos de Central y Tigre

La pelota volvió a rodar en la máxima categoría del fútbol argentino con dos partidos que tuvieron vital importancia en la carrera por eludir el descenso y en la de buscar un boleto a las competencias internacionales. Tigre venció 2-0 a Belgrano en Córdoba y Rosario Central superó 1-0 a Godoy Cruz.

Intratable. No existe otra definición para el presente que está viviendo Mateo Retegui: el goleador le dio la victoria a Tigre en Córdoba con un doblete para el triunfo 2-0 sobre Belgrano en uno de los dos partidos que inició la 5ª fecha de la Liga Profesional.

El futbolista de 23 años abrió el marcador a 20 minutos del final y puso cifras definitivas con el tiempo casi cumplido gracias a una salida rápida de un pique. Suma seis tantos en cinco y es el máximo artillero del campeonato. El Matador sumó su segunda victoria en el Estadio Mario Alberto Kempes que lo coloca en la mitad de la tabla con 8 puntos.

El Pirata sumó otra caída en la Liga, pero además perdió la gran chance de sumar un triunfo que lo ubique entre los puestos principales del certamen.



TRIUNFO CANALLA



Rosario Central es uno de los animadores de la Liga Profesional en este arranque del torneo: la victoria por 1-0 ante Godoy Cruz en el Estadio Gigante de Arroyito lo ubicó entre los tres primeros de la tabla de posiciones, aunque todavía faltan disputarse la mayoría de los juegos. Ignacio Malcorra cambió por gol un penal a los 24 minutos del primer tiempo, suficiente para que los Miguel Ángel Russo se apropien de las tres unidades.



SIGUE HOY



17.00hs San Lorenzo vs Unión, 19.15hs Estudiantes vs Sarmiento Junín, 19.15hs Platense vs Talleres, 21.30hs Vélez vs Boca.