La Argentina pagó intereses de la deuda por más de US$7.600 millones en 2022

Los intereses de la deuda en moneda extranjera ascendieron a US$7.629 millones en 2022, mientras que en enero último representaron US$1.463 millones. En tanto, con relación a fines de noviembre de 2019, inicio de la gestión del actual Gobierno, la deuda pública bruta pasó de US$313.299 millones a US$395.779 millones: un aumento del 26,3% equivalente a US$82.480 millones. Estos valores no toman en cuenta el endeudamiento de las Provincias y del Banco Central.

Así surge de un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. De acuerdo con ese trabajo, el año arrancó con una fuerte carga en el pago de los intereses de la deuda pública. En enero se pagaron intereses por los títulos emitidos en el proceso de reestructuración de deuda en moneda extranjera de 2020, por el equivalente a US$1.022 millones.

Por otro lado, en enero se pagaron amortizaciones de préstamos por US$ 2.948 millones, incluyendo el pago al FMI por el programa stand-by de 2018 por US$2.656 millones. Además, se recibieron desembolsos por US$255 millones, de los cuales US$230 millones provinieron del Banco de Desarrollo de China para la adquisición de equipamiento; obras en el ferrocarril Belgrano Cargas (US$18 millones) y el proyecto de construcción de los aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Represas Cepernic y Kirchner) (US$212 millones).

También se colocó una letra intransferible al Banco Central a diez años de plazo por US$7.133 millones, para refinanciar los servicios de capital e intereses de otras letras similares en poder del BCRA.

Durante el anterior gobierno se canceló un nivel récord de intereses de la deuda pública por US$19.442 millones en 2019. A su vez, entre 2020 y 2022, con el actual Gobierno, las erogaciones por intereses sumaron US$21.775 millones, a los que se le suman los US$1.463 millones de enero.

En total, la cancelación de intereses fue de US$ 23.238 millones, lo que refleja el peso de la deuda sobre los compromisos de la Argentina. De ese total, el FMI recibió US$4.374 millones y el resto de los organismos financieros internacionales como BID y Banco Mundial, otros US$2.134 millones.



CÓMO FUERON LOS

PAGOS DE DEUDA

Durante 2020 las erogaciones por intereses alcanzaron un monto equivalente a US$8.043 millones, de los cuales el 46% se realizó en moneda extranjera. Los pagos de bonos y letras representaron un 71% del total, siendo un 26% en moneda extranjera.

Los procesos de reestructuración de deuda llevados a cabo durante el año permitieron una reducción del peso de los intereses en moneda extranjera. En cuanto a los pagos de intereses a organismos multilaterales, totalizaron US$1.994 millones, de los cuales 65% (US$1.306 millones) correspondieron al préstamo con el FMI.

Durante 2021 las cancelaciones por intereses sumaron un monto equivalente a US$6.103 millones, de los cuales 36% se realizó en moneda extranjera. Los pagos de bonos y letras representaron 67% del total, siendo 95% en moneda local.

Los pagos de interés a organismos multilaterales totalizaron US$ 1.969 millones, de los cuales 68% (US$1.347 millones) correspondieron al crédito del FMI.

Durante 2022 los pagos de intereses alcanzaron un monto equivalente a US$7.629 millones, de los cuales 53% se realizó en moneda extranjera. Los intereses de bonos representaron un 60% del total, siendo un 69% en moneda local. Los pagos a organismos totalizaron US$2.545 millones, de los cuales un 68% (US$1.721 millones) correspondieron a los préstamos del FMI. (NA)