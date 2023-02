Massa criticó al FMI por los sobrecargos y logró nuevo acuerdo con el Banco Mundial

El ministro de Economía, Sergio Massa, cuestionó al FMI por no revisar su política de sobrecargos, por entender que se trata de una decisión "regresiva, porque recae sobre los países con mayores necesidades de financiamiento", como la Argentina. Los sobrecargos -también llamados sobretasas- son cobros adicionales que aplica el FMI sobre determinados préstamos que otorga, por lo cual encarecen las tasas de interés.

Según Massa, esa medida es también "pro-cíclica, porque dificulta aún más la recuperación económica y la capacidad de repago y opaca, porque rara vez los países saben que deberán pagar sobrecargos".

A su vez, indicó: "Las asimetrías ya existentes en las condiciones de financiamiento entre las economías en desarrollo y las avanzadas se han visto exacerbadas por el endurecimiento de los tipos de interés en muchas economías avanzadas".

Al exponer en la segunda jornada de la Cumbre del G20 de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, en la ciudad india de Bengaluru, el jefe del Palacio de Hacienda señaló además que la pandemia, la guerra e Ucrania y la sequía por el cambio climático "condicionan la seguridad alimentaria global y desarrollo económico". Estas circunstancias "no sólo ponen en peligro la recuperación a corto plazo, sino que socavan la capacidad de los países para cumplir los objetivos de desarrollo a largo plazo", enfatizó.

Massa indicó también que el financiamiento sostenible "presenta desafíos especialmente para los países en desarrollo" y que muchos de ellos "no tienen acceso a subvenciones y financiación climática en condiciones favorables para invertir en mitigación, adaptación y transición energética".

En consecuencia, recalcó la necesidad de "incrementar las fuentes para la inversión en infraestructura social y sostenible", a la que consideró un "factor clave" para la recuperación económica, la competitividad y para dar respuesta a desafíos estructurales como el cambio climático, la urbanización y la digitalización. En este sentido, destacó el rol de los bancos multilaterales de crédito, pero llamó a "discutir otras alternativas de financiamiento" y a "proporcionar alivio financiero a los países que lo necesitan".

"Tenemos en esta mesa países ricos en recursos económico- financieros y, por otro, países ricos en recursos ecosistémicos. Nuestro país es deudor financiero pero es acreedor ambiental. El patrimonio natural y la biodiversidad de nuestros países sirve a la humanidad, lo que nos convierte en acreedores no reconocidos frente a los acreedores financieros", subrayó el ministro. Y a la vez, reclamó: "Los mismos países que en este ámbito reclaman que pongamos en agenda la gravedad del daño de la guerra, den mandato a sus directores en los organismos multilaterales para que los que fuimos víctimas económicas de estos daños seamos escuchados en esos foros".

Massa viajó a la India acompañado de una comitiva compuesta por el titular del Banco Central, Miguel Pesce; el titular del Indec y el encargado de la relación con organismos, Marco Lavagna, y la secretaria de Energía, Flavia Royon.



ACUERDO CON EL

BANCO MUNDIAL

Por otra parte, Massa se reunió con el Director Gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, con quien acordó un ahorro de mas de US$400 millones en la ejecución de los proyectos de ese organismo crediticio en el país. Ambos funcionarios se entrevistaron en el marco de la reunión del G20 en Bangalore, India, donde analizaron los principales proyectos del programa que el Banco tiene en la Argentina para promover el crecimiento inclusivo, según informó Economía.

El Ministerio destacó que el ahorro significa dejar de aportar la contraparte local que estos créditos siempre presuponen.

Así, durante 2023 y 2024, la Argentina no pondrá esa contraparte local, que representan US$400 millones de ahorro, más un desembolso adicional de US$100 millones de reembolso correspondiente al programa Matanza-Riachuelo.

De este modo, "se fortalece fiscalmente para este año la situación del Tesoro argentino", subrayó el Palacio de Hacienda.

Dos nuevos proyectos para la Argentina se presentaron al Directorio: uno para reducir la deserción escolar apoyando un programa de becas por US$300 millones y otro para apoyar el desarrollo urbano y un acceso más equitativo a la vivienda para sectores vulnerables por US$150 millones.

Van Trotsenburg "reconoció la importancia de aumentar el apoyo del Banco en momentos en que las asignaciones presupuestarias están restringidas y explorará aumentar el financiamiento del Banco en proyectos críticos para quienes viven en situación de vulnerabilidad, como el proyecto de saneamiento de la cuenca del río Matanza-Riachuelo".

En tanto, Massa y van Trotsenburg "confirmaron su compromiso de acelerar la ejecución de la cartera, incluso mediante mayores desembolsos, y a gestionar activamente la ejecución de la cartera, incluida la gestión de financiamiento de contraparte. Se espera que todas estas medidas permitan tener fuertes desembolsos", destacó el organismo financiero tras la reunión. También dijo que está preparando proyectos para beneficiar a los países más vulnerables por US$1.000 millones en el primer semestre de 2023.

La cartera del Banco Mundial en la Argentina está valuada en US$7.560 millones: Comprende 22 proyectos por un total de US$7.100 millones, más una garantía del banco BIRF de US$466 millones. (NA)