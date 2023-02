La asamblea provincial rechazó la oferta del gobierno y no comenzarán las clases

Los docentes nucleados en AMSAFE y SADOP rechazaron este viernes la oferta salarial del gobierno provincial (33,5% escalonado en tres cuotas) y lanzaron un paro de 48 horas para la semana próxima, cuando estaba previsto el inicio de clases (la medida de fuerza será miércoles 1 y jueves 2 de marzo). En el caso de que no se mejore la oferta, anticiparon que habrá otro paro de 48 horas para el 7 y 8 de marzo.

"Del total de 31.419 docentes que votaron, 30.436 decidieron por la no aceptación de la propuesta y solo 703 dijeron que sí. Una asamblea masiva que demuestra la participación y democracia de los compañeros que de manera mayoritaria votaron entre dos opciones, el si o el no. Entendemos que el gobierno tiene que presentar una nueva propuesta y consideramos que puede presentar una mejor oferta", sentenció el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, al confirmar el rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial. "Hay una posición muy clara y contundente en rechazar la propuesta paritaria y exigir el mejoramiento en términos salariales y condiciones de trabajo, por lo tanto se ha definido que este rechazo va a estar acompañado por el no inicio del ciclo lectivo, paro de 48 horas para el 1 y 2 de marzo; el 1º de mes incluirá una movilización a la capital provincial y en caso de que no haya una propuesta para evaluar, habrá un nuevo paro para el 7 y 8 de marzo".



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

En el departamento Castellanos, las 3 mociones presentadas el día miércoles apuntaban al rechazo de la oferta salarial del gobierno. Realizada la votación, la resolución fue la siguiente:

* Moción 1: rechazar la propuesta, no inicio del ciclo lectivo. Paro de 48 hs los días 1 y 2/3. Paro de 72 hs 7, 8 y 9/3. Total de votos: 874.

* Moción 2: rechazo de la propuesta, no inicio del ciclo lectivo. Paro de 48 hs los días 1 y 2/3. Paro de 72 hs 7, 8 y 9/3 con asistencia a los lugares de trabajo. Quita de colaboración. Total de votos: 311.

* Moción 3: rechazo de la propuesta. No inicio. Paro de 48 hs los días 1 y 2/3, de no haber una nueva propuesta, paro de 48 hs los días 7 y 8/3 con acciones locales, regionales y provinciales. Participar de todas las actividades propuestas para el 8M. Total de votos: 463.

Votos en blanco: 7. Abstenciones: 18. Total de votantes: 1.673.



MOTIVOS DEL RECHAZO

Respecto del porcentaje ofrecido por la provincia, Alonso explicó que ese 33,5% representa los fondos nacionales, pero que el piso salarial docente oscila entre $90 mil y $130 mil, de modo que eso implica un 43,9%. "De haber sido aceptada, implicaba que desde el mes de junio empecemos a perder poder adquisitivo en nuestro salario, no cubría lo que vamos a perder por inflación. La propuesta no iba a alcanzar a cubrir la inflación de enero, febrero y marzo, y el gobierno está en condiciones de mejorar la oferta y eso es lo que se votó en toda la provincia", razonó Alonso. "Si en enero hubo un 6% de inflación y la propuesta presentada por el gobierno tiene una proyección de 7 meses (finaliza en julio, más allá de las revisiones en mayo y junio) está claro que volveremos a perder ante la inflación", consideró Alonso. Insistió en que el gobierno provincial "tiene recursos" para mejorar la propuesta de manera sustancial. Para precisar en números concretos el rotundo rechazo a la oferta salarial, 30.436 docentes votaron por rechazarla y apenas 703 por aceptarla.



LA DECISIÓN DE SADOP

Mientras tanto, desde SADOP confirmaron este viernes al mediodía que habían tomado la misma decisión de los docentes públicos: rechazar la oferta salarial propuesta por el gobierno provincial y lanzar dos paros de 48 horas para el 1 y 2 de marzo y otro idéntico para la semana siguiente (7 y 8 de marzo). Ya lo había deslizado el secretario general de SADOP Rosario: "Yo no armaría la mochila". Para argumentar que "el problema no es la mochila sino la gestión".



11 AÑOS

De esta manera, ya con un nuevo paro confirmado, Santa Fe cumplirá 11 años seguidos sin comenzar las clases el día planificado. Desde 2012 que los conflictos salariales en el marco de las paritarias docentes se suceden, dando lugar a que se postergue la fecha de inicio de clases en la provincia. Por aquel lejano año 2011, en vísperas de la fecha de inicio de clases en la provincia se concretaban con éxito las reuniones paritarias previas al comienzo del ciclo lectivo en Santa Fe, los gremios docentes junto con el Ministerio de Educación que por aquel entonces conducía la exministra fallecida Elida Rasino acordaban una suba salarial del 38,7% que sacaba de plano la posibilidad de una medida de fuerza.