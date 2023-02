Perotti criticó el paro docente

Los docentes nucleados en AMSAFE rechazaron la oferta salarial realizada por el gobierno provincial y anunciaron un paro por 48 horas para el miércoles y jueves de la próxima semana, por lo que no comenzarán las clases de acuerdo a lo programado. Respecto a la medida, el gobernador Omar Perotti expresó que "no es una buena noticia ni para los alumnos, ni para los padres, para ninguno de los docentes, ni para nosotros", dijo hoy el gobernador en la capital provincial . La expectativa que teníamos era hacer el mayor esfuerzo en la presentación tomando como base los pedidos de las últimas paritarias, que tengamos una referencia en Nación, se dieron los mismos porcentajes. Habrá que seguir conversando. Creemos que hay voluntad suficiente" agregó el mandatario santafesino. Perotti recalcó una vez más que "Santa Fe es una de las provincias con los mejores sueldos docentes del país", y que en ellos no se contemplan "logros importantes como el Boleto Educativo Gratuito para los docentes de zonas urbanas y rurales".

Al referirse al rechazo por parte de los gremios al porcentaje salarial del 33,50% ofrecido, Perotti explicó: "Habíamos pensando en tener un 15% en marzo, se llevó a que sea del 18% para acercarnos al planteo del 33,5% nacional. Con todas las revisiones, esto llama la atención: no hay una revisión, hay dos. Si en mayo estamos desfasados ya hay una instancia de revisión". También el gobernador se mostró sorprendido y consideró como "muy raro" que "en algunos lugares no haya habido ninguna propuesta a favor de aceptar la propuesta que realizamos". "No puedo no darle la opción a los afiliados de aceptar si están de acuerdo. Es difícil, cada gremio tiene su modalidad. La propuesta tiene visos claros de ser seria y tener una mejora importante que muchos sectores privados quisieran poder tener y acceder" consideró en declaraciones a Radio Dos. "Hay que escuchar si surge alguna alternativa, lo que uno desea es encontrar una salida. Hay una mecánica que ojalá algún día se corrija, porque ya son doce años sin que la provincia pueda empezar las clases normalmente" lamentó el gobernador.



"NEGOCIAR CON LOS

CHICOS EN EL AULA"

Mientras tanto, el ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri señaló, en relación a la no aceptación de la oferta salarial del gobierno por parte de los gremios docentes, que la forma es algo que se debe trabajar y se debe buscar otra alternativa: "en las diferencias se puede seguir discutiendo con los chicos en la escuela, no existe ningún impedimento para eso" y añadió además que "la sociedad reclama que las diferencias no se trasladen a quienes son a los que debemos privilegiar, que son los chicos aprendiendo y la educación en general".

Pusineri añadió además que la las provincia de Santa Fe es una de las que mejores salarios paga en relación a los otros distritos del país. Además indicó que Santa Fe hizo la misma propuesta que los mismos gremios que negocian en la provincia aceptaron en el orden nacional. Por último pidió insistir sobre la necesidad de darle racionalidad a la negociación colectiva, "aceptando las diferencias y distintos puntos de vista pero entendiendo que el mecanismo de fuerza es el último mecanismo en una negociación colectiva donde previamente se transita un camino de intercambio que puede aún en el rechazo y la disidencia puede llevarse a cabo sin afectar el derecho de los chicos a estudiar". Pusineri además adelantó que "si no se acepta la oferta no se van a liquidar los aumentos previstos".