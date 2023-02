La guerra en Ucrania entró en su segundo año

Ucrania y Rusia lanzaron este viernes, al cumplirse un año de guerra entre ambos países, mensajes de confianza en que ganarán el conflicto bélico, mientras Estados Unidos promovió nuevas sanciones contra Moscú, China llamó a las partes a conversar para alcanzar la paz o, al menos, "un alto el fuego integral", y la Asamblea General de la ONU se pronunció por un "retiro sin condiciones" de las tropas invasoras.

"Hemos resistido. No hemos sido derrotados. Y haremos todo lo necesario para lograr la victoria este año", afirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un mensaje difundido en redes sociales al cumplirse un año del conflicto más largo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, el expresidente y número dos del Consejo de Seguridad ruso Dmitri Medvédev aseguró que Moscú está dispuesta a ir "hasta las fronteras de Polonia" para asegurar la victoria.

"Ucrania ha inspirado al mundo. Ucrania ha unido al mundo", exaltó Zelenski, calificando a las ciudades escenario de presuntos crímenes de guerra rusos, como Bucha, Irpin y Mariupol, de "capitales de la invencibilidad". Ucrania no descansará "hasta que los asesinos rusos reciban el castigo que merecen", agregó.

Medvédev, en tanto, afirmó en Telegram: "Lograremos la victoria. El objetivo es hacer retroceder lo más posible las fronteras de las amenazas contra nuestro país, aunque sea hasta las fronteras de Polonia".

Por su parte, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, prometió una contraofensiva: "Atacaremos con más fuerza y desde mayores distancias, en el aire, en la tierra, en el mar y en el ciberespacio. Habrá nuestra contraofensiva. Estamos trabajando duro para prepararla".

Las tropas rusas entraron en Ucrania el 24 de febrero de 2022 con el objetivo, según el presidente Vladimir Putin, de proteger a la población rusoparlante de la región del Donbass, en el este de Ucrania, sometida de acuerdo con su denuncia a constantes ataques y violaciones de derechos humanos de parte del gobierno y el ejército ucranianos.

Occidente ha impuesto sanciones cada vez más estrictas a Rusia y ha aumentado la ayuda humanitaria y el suministro de armas a Ucrania, lo que provocó advertencias de Moscú sobre una escalada peligrosa.



PROPUESTA DE PAZ

China, que ha tratado de posicionarse como parte neutral en el conflicto mientras mantenía estrechos vínculos con Rusia, presentó este viernes una propuesta de "solución política" al conflicto en la que urge al diálogo, advierte contra el uso de armas nucleares e insta a no atacar a civiles. "Todas las partes deben respaldar a Rusia y Ucrania para trabajar en la misma dirección y reanudar el diálogo directo lo más rápido posible", afirmó el gobierno chino en un documento de 12 puntos.

Ucrania y Rusia destacaron, aunque con matices, el plan de 12 puntos anunciado por China para alcanzar una "solución pacífica", presentado al cumplirse un año del inicio de la invasión rusa, aunque Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la OTAN lo calificaron de "insuficiente" en medio de críticas por la cercanía del gigante asiático con el Kremlin.

En una primera reacción a esta propuesta, el jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, mostró su escepticismo. "En las propuestas y los puntos presentados por China, lo primero de todo, China no tiene mucha credibilidad porque no ha sido capaz de condenar la invasión ilegal de Ucrania. Y además, firmó días antes de la invasión un acuerdo (...) de asociación ilimitada con Rusia", dijo Stoltenberg.

La Asamblea General de la ONU aprobó ayer por 141 votos a favor, 7 en contra y 32 abstenciones una resolución que exige que Rusia "retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares" de Ucrania.

Los ucranianos admiten su cansancio tras un año al ritmo de alertas antiaéreas y privados con frecuencia de electricidad y agua por los bombardeos, pero confían en un desenlace favorable del conflicto. Según un sondeo reciente en el país, el 17% de los ucranianos había perdido a un ser querido en la guerra y un 95% confiaban en la victoria, recogió la agencia de noticias AFP.



PAPA FRANCISCO

El papa Francisco se reunió con un grupo de refugiados ucranianos presentes en Roma para ver una película sobre la guerra en Ucrania del director Evgeny Afineevsky, en una proyección de la que también participaron inmigrantes y sin techo residentes en la capital italiana y diplomáticos.

En un gesto simbólico por el primer aniversario de la invasión rusa, el Papa vio junto a los refugiados y otros invitados la cinta "Freedom on fire: Ukraine's fight for freedom", una película de dos horas filmada en suelo ucraniano durante este año de conflicto.

"Hoy es un año de esta guerra. Rezamos por Ucrania. Una guerra es una destrucción, nos disminuye siempre. Que Dios nos haga entender esto", afirmó el Papa tras la película.