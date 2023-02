Atlético de Rafaela se prepara para recibir mañana a Racing de Córdoba, por la fecha 3 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 20hs y será arbitrado por Nelson Sosa.

La intención del DT, Ezequiel Medrán, es introducir en el once inicial a Cristian Llama, pero ayer sufrió un golpe en una de sus rodillas y es duda. El ex San Martín de Tucumán tuvo su estreno en la ‘Crema’ el pasado lunes, en el 0-0 vs Atlanta en Villa Crespo.

“Estoy contento por debutar con esta camiseta, donde el objetivo es claro, la ambición de todos es tener un buen año, dejar a Atlético lo más arriba posible. Esto recién empieza e iremos creciendo partido a partido”, señaló Llama en radio ADN.

En relación al empate logrado en la primera salida, y el rendimiento que tuvo el equipo el experimentado mediocampista ofensivo indicó: “El punto fue importante, quizás la manera podría haber sido de otra forma. De todas maneras sirve, es una autocrítica que nos hicimos todos, sabemos que podemos dar algo más, eso es bueno”. Y luego agregó: “Ganar de visitante es muy difícil, sumar es para nosotros lo más importante, tener el arco en cero nos da mucha confianza para seguir trabajando y creyendo en el compañero que tenemos al lado que va a estar siempre respaldado y de a poquito ir mejorando en la idea de juego”.

Llama ingresó a los 17 del complemento y de esta manera tuvo sus primeros minutos en Atlético, donde “me sentí bien, hice toda la pretemporada, sumé minutos en los amistosos, contento con este debut y esperemos que vengan muchos minutos más”, señaló en relación a cómo se sintió.

Y en post a lo que viene, el DT planea tenerlo en el equipo titular, aunque su presencia entró en duda por un golpe que sufrió en la práctica de ayer. “Uno trabaja siempre para jugar, después el técnico es el que decide, son 11 los que entran y uno siempre entrena para jugar, para estar y si se me da uno tratará de entregar lo mejor”.

Principalmente por izquierda, pero Medrán también lo supo utilizar por adentro y en relación a lo que puede aportar en su posición, Llama expresó: “Jugué toda mi vida por afuera, también Ezequiel me probó en otras funciones en caso de necesitar una mano y si me toca jugar en mi puesto trataré de darle lo mejor al equipo”.

Por último, Llama hizo un análisis del comienzo del torneo, haciendo foco en el grupo de la Crema donde “está todo muy parejo, este año al dividir la zona la nuestra creo que es la más irregular, no tenemos que desenfocarnos, hacer nuestro trabajo, sumar lo que se pueda y lo importante es que el equipo esté convencido y de la manera que lo hagamos esperemos que sea la mejor”, cerró.