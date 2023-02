Medrán mantiene una duda en el 11

Atlético de Rafaela se medirá ante Racing de Córdoba este domingo desde las 20.00 en el Monumental de barrio Alberdi, por la tercera fecha de la zona B de la Primera Nacional.

Luego del gran triunfo como local ante Tristán Suárez por 3 a 0 y del empate, con pocas luces, sin goles ante Atlanta en Villa Crespo, el entrenador Ezequiel Medrán probó en la semana con la inclusión en el once inicial con Cristian Llama en lugar de Nicolás Delgadillo.

En la práctica futbolística de ayer por la mañana en el estadio el ex San Martín de Tucumán sufrió un golpe en una de sus rodillas, no pudo terminar el entrenamiento y hoy es la principal duda. Si Llama no llega se repetirá la formación que viene de jugar como visitante.

De este modo, el probable 11 titular será con Marcos Peano; Matías Olguín, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Alex Luna, Llama o Delgadillo; Ignacio Lago y Claudio Bieler.

El plantel profesional albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy y luego del entrenamiento quedarán confirmados los convocados para mañana.



PARA VISITAR A RIESTRA

Atlético se prepara para recibir mañana a Racing de Córdoba en el Monumental, partido válido por la fecha 3 de la zona B. Luego, por la fecha 4, la ‘Crema’ visitará al Deportivo Riestra. Dicho juego fue programado para el próximo viernes 3 de marzo a las 17.00hs, sin televisión.

Posteriormente, en el capítulo 5 de esta Primera Nacional, los dirigidos por Ezequiel Medrán volverán a presentarse en Rafaela y será recibiendo a Ferro Carril Oeste, juego que podría ir el viernes el viernes 10 de marzo a las 21hs.