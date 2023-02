Consternación: gemelas argentinas se arrojaron desde un tercer piso

Gemelas argentinas que residían en Barcelona, España, se arrojaron desde el tercer piso de un edificio. Una de ellas murió al instante, mientras que la otra se encontraba en grave estado a poco de conocer el lamentable episodio.

En el departamento que habitaban, los investigadores encontraron dos cartas escritas a mano, y dos sillas que habrían sido utilizadas para tirarse, por lo que resultaría ser una decisión voluntaria de ambas.



ACOSO ESCOLAR

El abuelo de las gemelas confirmó en un medio local que sus nietas "sufrían acoso escolar", y que la institución "no hacía nada".

Aunque es la principal hipótesis, la Justicia no descartaba que haya ocurrido por otros motivos, y es por eso que esperaban el avance de la investigación.



COMENTARIO

"Las niñas comenzaron a sufrir bullying mientras cursaban la primaria el año pasado, debido a su nacionalidad y al lógico acento en su forma de hablar. Los padres hablaron con el colegio, pero no se hizo nada", sostuvo el familiar en diálogo con un periodista del canal Telecinco.

Asimismo, anunció que en las próximas horas iba a viajar hacia Barcelona para reencontrarse con la familia y estar junto a ellos en este difícil momento.

“Estamos consternados, es una desgracia todo esto. Casi no he podido hablar con mi hija porque está en shock”, se escucho en la nota.



INVESTIGACIÓN

Los investigadores confirmaron que siguen trabajando, pero que todas las pruebas halladas daban a entender que las adolescentes se tiraron al vacío por voluntad propia.



OPERACIONES

Por otra parte, se supo que quien sobrevivió sería operada ayer, y que no extrañaría la realización de varias cirugías, por las lesiones ocasionadas.



EXPLICACIONES

EN CARTAS

Poco después de conocer la tragedia protagonizada por las menores de 12 años de edad, se dio a conocer un extracto de las cartas de las menores, sobre por qué habían tomado la drástica decisión.

Según el diario El País, las adolescentes escribieron que sufrían acoso escolar por su acento argentino pero sobre todo quién más padecía el bullying era Alana por su identidad sexual.

"Me siento incomprendido", dijo, quien se había cortado el pelo y quería que lo llamen Iván.

Con respecto a Leila, la menor que sobrevivió, su carta expresa que "acompañaría a su hermana, y que actuaba en solidaridad".

“Estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto. Yo quiero ser feliz, pero evidentemente yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir", habría escrito Alana.

Mientras que Leila expresó “disculpas a todos, ustedes saben de lo que yo amo a mi hermana, yo vi todo el bullying que sufre ella, voy a hacer lo que ella decida. La voy a acompañar a donde ella quiere”.



HERIDAS GRAVES

Por otra parte, el abuelo de las niñas comentó que a pesar de las graves heridas que tiene Leila y de su estado crítico, había experimentado "una leve mejoría".

La menor tiene sus brazos quebrados, y su mandíbula, una parte de su cabeza y sus órganos dañados.