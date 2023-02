Los Pumas 7s debutan en Los Ángeles

SEVEN

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas '7, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, debutará este sábado frente a su par de Inglaterra en el torneo de Los Ángeles.

El certamen comprenderá la sexta etapa del circuito internacional de la especialidad que organiza la World Rugby. Mañana se llevará a cabo la etapa clasificatoria y un día más tarde la final.

El equipo argentino debutará ante Inglaterra a las 14.15 (hora de nuestro país). Posteriormente se medirá con Francia a las 17.33 y finalizará su participación en el grupo D frente a España, a las 20.24

El combinado de Los Pumas '7 obtuvo el noveno puesto en el Seven de Sydney, en Australia, en enero pasado. Y una semana antes había alcanzado el título en Hamilton, al derrotar en la final al local Nueva Zelanda por 14-12

El equipo albiceleste figura en el quinto puesto en el circuito de Seven de la World Rugby con 67 puntos, junto a Islas Fiji, detrás de Nueva Zelanda (85), Sudáfrica (76) Francia y Samoa (68).