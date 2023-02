Seis Naciones: Capítulo III

Este fin de semana se llevará a cabo la tercera fecha del Seis Naciones de rugby, el certamen que reúne a potencias del Hemisferio Norte, con tres duelos atractivos entre los que sobresale la visita de Escocia, la sorpresa del torneo hasta el momento, a Francia, en el único duelo que se disputará el domingo. Este sábado, en tanto, se llevarán a cabo los compromisos entre Italia vs. Irlanda y Gales vs. Inglaterra.

En Roma, los irlandeses, que no ganan un gran torneo desde 2018, serán favoritos ante una Italia más fuerte que otros años, pero que por ahora tan solo consiguió un punto. El XV de ‘El Trébol’ tendrá que prescindir de su capitán y apertura Johnny Sexton, mientras que los italianos recuperan a su Paolo Garbisi, pieza clave del equipo que no pudo decir presente en la derrota de la última fecha ante Inglaterra. El encuentro comenzará a las 11.15hs.

Los ‘Dragones Rojos’, que llevan dos derrotas, intentarán no caer en casa ante Inglaterra, que consiguió tranquilizar levemente a sus hinchas tras vencer a Italia 31 a 14. El juego que comenzará a las 13.45hs, en los últimos días, estuvo en duda por una amenaza de huelga por parte de los galeses debido a un conflicto contractual entre los rugbiers y la Unión de Rugby (WRU por sus siglas en inglés) de su país. Sin embargo, el director general interino de la Federación, Nigel Walker, indicó que ya no hay riesgo de ello.