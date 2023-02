Amsafe rechazó la oferta salarial y va al paro

La asamblea provincial de Amsafe dispuso un paro de 48 horas para la semana próxima. El miércoles, cuando deberían comenzar las clases en la Provincia, los docentes no dictarán clases al igual que el jueves 2 de marzo. La medida se fuerza se repetirá el 7 y 8 de marzo en caso de que el Gobierno no mejore la propuesta salarial.

Los docentes de escuelas públicas nucleados en Amsafe rechazaron la oferta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe y dispuso el inicio de un plan de lucha que impedirá el normal inicio de las clases en la Provincia.

El miércoles último, los ministros de Educación, Adriana Cantero y de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, formalizaron la propuesta para aumentar un 33,5% por ciento el salario docente en el primer semestre del año pero en tres cuotas: 17,5% en marzo, 8% en mayo y 8 % en julio. Además planteaba la posibilidad de efectuar una revisión en mayo y en julio ante la imposibilidad de estimar la inflación.



El jueves los docentes votaron en las escuelas las mociones definidas por los delegados y el resultado fue contundente: 30436 se pronunciaron por el rechazo del ofrecimiento salarial y apenas 703 a favor de la aceptación, por lo que la asamblea provincial resolvió realizar un paro de 48 horas los días 1 y 2 de marzo. Y en caso de que el Gobierno no formalice una nueva oferta, habrá un segundo paro de 48 horas los días 7 y 8 de marzo con distintas acciones, a la vez que se declara el estado de alerta y movilización.

Asimismo, la asamblea provincial renovó los reclamos al Gobierno:

- Una nueva propuesta salarial para activos y jubilados.

- Creación de cargos y horas cátedras.

- Concursos para todos los niveles y modalidades.

- No a los recortes y vaciamiento en adultos.

- Solución inmediata de las problemáticas de infraestructura.

- Urgente solución a los problemas de cobertura del IAPOS.

- Derogación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. EL SALARIO NO ES GANANCIA.

- Basta de reformas educativas inconsultas, sin los tiempos y espacios necesarios para el debate.

- Jornadas de discusión institucionales.

- Aumento de las asignaciones familiares acordes a las de nación.

- Aumento de las partidas de comedor y copa de leche. Pago en término.