Docentes deciden si inician las clases o van a un paro

Mientras la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, afirmó que "los chicos se merecen tener clases", los docentes de escuelas públicas afiliados a AMSAFE votaban ayer si aceptan o rechazan la oferta salarial presentada por el Gobierno en el marco de la paritaria, el pasado miércoles, que consiste en un aumento del 33,5% en tres tramos: 17,5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio. La decisión de los maestros se conocerá hoy en la asamblea provincial prevista para las 10 en la sede de la ciudad de Santa Fe.

"Hasta las 18 pasadas se recibieron mandatos y resta volcar los datos que se llevan a la asamblea de este viernes", respondió anoche el delegado de AMSAFE Castellanos, Adrián Oesquer, respecto a la votación en Rafaela y zona, donde se debía elegir entre tres mociones que planteaban, en todos los casos, rechazar la propuesta salarial y activar un plan de lucha.

Tras la reunión paritaria del miércoles, tanto desde AMSAFE como desde SADOP deslizaron que el ofrecimiento efectuado por la Provincia podría haber sido mejor. En este escenario de mociones adversas para el Gobierno y declaraciones pesimistas de dirigentes se infiere que las clases no tendrán un normal inicio el próximo miércoles en el nivel primario.

Cantero hizo declaraciones ayer por la mañana en las que defendió la propuesta que llevó la provincia a la mesa de negociación con los gremios docentes: “Es razonable, es una paritaria salarial que ha reproducido y que acordaron y aplaudieron nuestros gremios en su representación en la nación, con un punto de partida más alto porque Santa Fe tiene un salario de los mejores del país”.

En ese sentido, la ministra afirmó que “los chicos se merecen tener clases. Hemos hecho un gran esfuerzo que debe ser de todos para que los chicos tengan clases”. Y agregó: “Esta es una propuesta de un espacio de tiempo breve, hasta julio, y que tiene la posibilidad de hasta dos revisiones: una en mayo y otra en julio, precisamente para observar qué pasa con la inflación y mantener nuestro compromiso de que la inflación no le gane al salario”.

“No hay que confundir a la gente. Nosotros terminamos en diciembre con una paritaria que dejó el sueldo de los docentes varios puntos por encima de la inflación. Si hay cosas que discutir podemos mostrar la buena voluntad y se puede volver a la mesa de negociación sin quitar a los chicos días de clases, el diálogo de la paritaria está abierto permanentemente y cuando uno va a las medidas de fuerzas es porque rompe en diálogo”, amplió la titular de la cartera educativa.

En referencia a la paritaria nacional, Cantero sostuvo que “esta lo que hace es generar una especie de garantía para las provincias más pobres que no pueden alcanzar los sueldos mínimos, y poder generar un fondo de garantía y compensación para que se cumpla el objetivo de que no haya ningún docente que cobre menos de 130 mil pesos. Nuestro salario inicial con la oferta que hicimos estaría en 160 mil pesos, cumplimos con el 33,5% que propuso la paritaria nacional como referencia pero desde un punto más alto”.

La de Santa Fe “es una propuesta integral, porque no solamente es lo salarial, la estabilidad creciente, los concursos que se van sumando, la creación de más de 50.000 horas cátedra para lograr la escuela primaria de 25 horas semanales que implica la creación de fuentes de trabajo enormes para el sector docente”, finalizó la ministra.



CLARA GARCÍA, CON

CRÍTICAS Y UN PEDIDO

La diputada provincial del Partido Socialista Clara García exigió al gobierno de Omar Perotti que “garantice el normal inicio del ciclo lectivo en Santa Fe”, previsto para el próximo 1º de marzo y sostuvo que la incertidumbre que alcanza a directivos, docentes y familias santafesinas es consecuencia de la “crisis profunda que atraviesa la educación en la provincia por la falta de planificación y de una política educativa en los últimos 3 años”.

“El sistema educativo santafesino atraviesa una crisis total, que afecta a todas sus áreas y al conjunto de la comunidad educativa. Hace tiempo que venimos advirtiendo sobre la falta de un plan de gobierno y de equipos que caracteriza a la gestión de (Omar) Perotti, y la educación no escapa ese diagnóstico”, advirtió la legisladora.

En ese sentido, García describió un cuadro que “arrastra falta de planificación, de acceso a la información y publicación de estadísticas, un creciente déficit de infraestructura incluye tanto la construcción de edificios como el mantenimiento de los existentes. No podemos olvidarnos de las circulares que se emiten los viernes anunciando cambios de fondo que no han sido discutidos y que deben implementarse de un día para otro. Desde hace tres años es imposible para directivos, docentes y las familias tener algo de previsibilidad”, resumió.

García también apuntó que faltando pocos días para el comienzo de las clases recién hoy se conoce una oferta salarial por parte del gobierno que a todas luces es insuficiente, “cuando en 2022, Santa Fe fue la provincia con menos días de clases de toda la Argentina debido a los paros docentes”, según recordó y exigió: “El gobierno de Omar Perotti debe garantizar que el próximo miércoles 1º de marzo comiencen las clases en todas las escuelas de la provincia”.

“Cada estudiante y su familia, cada docente, directivo, supervisor/a, así como la comunidad entera -aseveró- necesitan conocer cómo se desarrollará el ciclo lectivo y no solo fechas de su inicio y finalización, sino contenidos y aprendizajes a lograr conforme a la trayectoria de cada estudiante, mecanismos y fechas de evaluación, información sobre actos, entre otros”.