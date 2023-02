Paro bancario se cumplió con un alto acatamiento

El paro bancario se realizó ayer con "alto acatamiento", sobre todo en el interior del país, en reclamo de mejoras salariales. "Paro Nacional Bancario en todo el país. Seccionales del interior con alto acatamiento del paro", resaltó el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, en su cuenta de Twitter.

Los trabajadores realizaron un paro de actividades por 24 horas, en reclamo de aumento de salarios superior al 30% para el primer semestre del año y para que "el sector empresario se haga cargo de parte del Impuesto a las Ganancias que hoy pagan" los empleados del sector.

En Rafaela, la docena de sucursales bancarias que funcionan en el microcentro no atendieron al público aunque los empleados se encontraban en el interior de las mismas. De todos modos, los usuarios concurrieron a extraer dinero o efectuar otros trámites en los cajeros automáticos.

Los empresarios hicieron un ofrecimiento formal del 29,5% en el semestre (11,5 % de para enero y febrero, 9% en marzo y 9% en mayo con revisión en ese mes), que no fue aceptado por el sindicato.

Ante la medida de fuerza, los bancos enrolados en ABA, ADEBA, ABAPPRA y ABE solicitaron a sus clientes que posterguen los trámites presenciales en sucursales o los realicen por los distintos canales de atención remotos. También destacaron que el uso de las tarjetas de débito y crédito, al igual que los canales electrónicos como homebanking, aplicaciones de bancos y billeteras electrónicas, operan con normalidad de manera de no afectar la actividad comercial y de pagos. Asimismo, estaban habilitados cajeros automáticos y terminales de servicios.

Las asociaciones de bancos expresaron su voluntad de continuar el diálogo en el ámbito paritario para arribar a un acuerdo.



CONCILIACIÓN OBLIGATORIA

El Ministerio de Trabajo dictó hoy la conciliación obligatoria en el conflicto bancario, en una medida que se conoció luego de cumplirse el paro lanzado por el gremio. La cartera laboral dio por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de 15 días.

Definió que debe retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio. Además, intimó a la entidad sindical a dejar sin efecto, durante el período indicado en el artículo anterior, toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual.