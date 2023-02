Advierten que peligran los servicios del Municipio por mal estado de vehículos

La prestación de servicios esenciales, como el de recolección domiciliaria de residuos que efectúa la Municipalidad de Rafaela, está en riesgo debido a que la mayoría de los camiones no están en condiciones de circular. Incluso, el miércoles por la noche, siete de un total de 13 vehículos afectados al servicio no salieron a la calle por diversos problemas de mantenimiento, como falta de frenos, de dirección, de espejos retrovisores o de luces, según alertó ayer el secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) en la conferencia de prensa que brindó junto al presidente del Concejo, Germán Bottero, tras encuentro en la sede del gremio.

"Hemos hecho reclamos en todos lados, la solución es una responsabilidad del Departamento Ejecutivo. Cuando estás tan apretado por la cuestión salarial ante una inflación del 100 por ciento, vas postergando otros temas. Ahora estamos en una situación de colapso", expresó el titular del SEOM. "Queremos contener las necesidades de los trabajadores, reordenar horas extras, ingresos de asignaciones familiares, la infraestructura, sin elementos no podemos trabajar ni brindar servicios a la comunidad", subrayó.

Cocco volvió a hablar de "colapso" tal como lo hizo en una entrevista con LA OPINIÓN publicada el sábado pasado. Así se refirió al mal estado de los lugares, las herramientas y el equipamiento de trabajo de los agentes municipales. El dirigente encabezó una nueva reunión de delegados que esta vez recibió a los diez integrantes del Concejo Municipal.

"Aquí debemos conformar una Comisión de Seguimiento de esta crisis para coordinar la implementación del plan para recuperar los espacios laborales, los vehículos y las herramientas con las que deben cumplir sus tareas los empleados municipales", sostuvo Bottero. "Es la primera vez que estamos ante un reclamo de esta magnitud. Se ha llegado a una situación insostenible", admitió.

Los delegados lideran la rebelión contra la gestión del intendente, Luis Castellano, tras años de plantear y denunciar la precariedad en las condiciones de trabajo y no obtener respuestas. Tal como publicó este Diario ayer, las quejas son contra el titular del Ejecutivo pero también con los secretarios y jefes políticos de distintas áreas por el "destrato". Y todos se animan a hablar: tal como publicó este Diario, en un grupo de whatsapp compartieron fotos inauditas de sus lugares de trabajo que dejan al descubierto las falencias del Ejecutivo a la hora de garantizar condiciones dignas para el cumplimiento de las actividades laborales.

Los concejales opositores, Leonardo Viotti -sentado al lado de Cocco, todo un gesto- y Lisandro Mársico, se comprometieron a trabajar en la solución pero al mismo tiempo dejaron en claro que no resignarán su rol de auditores para garantizar el buen uso de los dineros de los contribuyentes rafaelinos. Es decir que exigirán al Departamento Ejecutivo que explique con todos los detalles en qué utilizará cada partida que pida al Cuerpo legislativo y que además rinda cuentas rápidamente de esos gastos. "A veces nunca responden nuestros pedidos de informes, ahora la condición es que todo sea presentado en tiempo y forma", condicionaron.

Mientras Cocco descartó que esta ofensiva sindical responsa a una segunda intención de ser candidato en las próximas elecciones -"no voy a ser candidato a nada", enfatizó-, Bottero leyó entre líneas la situación: "Hubo un acuerdo a principios de febrero entre el Ejecutivo y el SEOM para poner en marcha el Plan Potenciar Capital Humano para mejorar las condiciones de trabajo de los agentes municipales, pero en el Presupuesto que aprobamos en el Concejo a fines de diciembre no hay partidas para esto". Así expuso que el plan de contigencia es el resultado de la intimación de los delegados y no de la planificación del Ejecutivo.

Al encuentro asistieron los cuatro concejales oficialistas, Martín Racca, Juan Senn, Brenda Vimo y Valeria Soltermam. Nadie hizo una defensa del intendente ni de los secretarios cuestionados en el documento -al que accedió este Diario- en el que se los cuestiona por "destratos y falta de políticas internas", incluso por no cumplir horarios de reuniones a las que citan a sus subordinados.

La conclusión, entonces, reside en la voluntad de todos los bloques en acompañar las ordenanzas que envíe el Ejecutivo para dar respuesta a los reclamos del SEOM y en especial a los delegados, que no están dispuestos a ceder en su objetivo.