Di María sensacional y la "Juve" a octavos de final

Con un hat-trick, con mención especial al espectacular primer tanto, Ángel Di María fue determinante en el triunfo de Juventus 3-0 de ayer en su visita al Nantes, y de este modo el equipo italiano clasificó a los octavos de final de la Europa League.

Desde que volvió de Qatar con la Copa del Mundo bajo el brazo, Di María lució imparable. El primer tanto fue un zurdazo al ángulo. En el segundo provocó un penal y la expulsión del defensor francés Nicolás Pallois. Y no falló desde los once metros.

Con un jugador más, la Juve -que tuvo en el banco a los juveniles Matías Soulé y Enzo Barrenechea- dominó sin problemas a un Nantes contra las cuerdas que poco pudo hacer. Kostic pudo marcar el tercero, pero se topó con el palo justo antes del descanso.

La Vecchia Signora mantuvo el dominio en la segunda mitad, y Fideo -con suspenso- marcó el tercero para empezar a sanar la dolorosa sanción recibida en la Serie A de Italia y al fracaso de caer en la fase de grupos de la Champions League.

Por su parte, y con un gol del también campeón mundial Exequiel Palacios, el Bayer Leverkusen también pasó de fase al vencer 3-2 de visitante al Mónaco en tiempo reglamentario y superarlo luego en la tanda de penales por 5-3.

Manchester United, con el campeón mundial Lisandro Martínez y el ingreso del juvenil Alejandro Garnacho, eliminó al Barcelona de la Europa League al vencer 2-1.

Con un tanto de Paulo Dybala, otro consagrado con la Selección en Qatar 2022, Roma dio vuelta la serie de local al vencer 2-0 a Salzburgo del ex Boca Nicolás Capaldo.