Presentaron a Gorosito

Néstor “Pipo” Gorosito fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador de Colón de Santa Fe, tras el alejamiento del uruguayo Marcelo Saralegui.

Más allá de la relevancia del entrenador en el fútbol argentino, la conferencia de prensa dejó un momento curioso con una frase llamativa por parte del ex DT de Gimnasia de La Plata.

Ante la consulta de los periodistas respecto al por qué se decidió a dirigir al Sabalero, “Pipo” dejó una hilarante respuesta: “Me gusta el pescado, me gusta la cumbia y soy negro. Viene bárbaro”, dijo entre risas el nuevo entrenador.

Tras esta respuesta y la risa de los presentes, Gorosito aclaró: “Siempre me gustó (Santa Fe) porque es una provincia muy futbolera”.

La primera prueba del Colón de Gorosito será este domingo a las 17, cuando reciba a Huracán por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Pensando en este compromiso, “Pipo” prepararía un esquema de tres zagueros centrales con dos laterales, además de un solo delantero de área.