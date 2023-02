Central recibe a Godoy Cruz

Rosario Central recibirá este viernes a Godoy Cruz de Mendoza por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Ambos equipos vienen de perder en su última presentación y buscarán un triunfo para no perderle pisada a los de arriba en la tabla de posiciones.

El encuentro se jugará en el estadio Gigante de Arroyito e iniciará a las 21, será uno de los dos partidos que abrirá la fecha junto a Belgrano-Tigre. Será arbitrado por Pablo Echeverría y televisado por ESPN.



JUEGAN EN CÓRDOBA Belgrano de Córdoba y Tigre, que vienen de sendas derrotas en las que perdieron sus invictos, se enfrentarán este viernes a partir de las 21 (TV: TNT Sports) en el estadio Mario Alberto Kempes, también por la quinta fecha de la Liga Profesional. Luego de un gran inicio en su regreso a la máxima categoría, el Pirata cordobés no la pasó bien el sábado pasado en La Paternal y fue goleado por Argentinos Juniors, mientras que los de Victoria sufrieron una derrota más lógica en Victoria ante River Plate (1-0).

Se esperan más de 50.000 personas en el estadio mundialista cordobés, por lo que será un imponente marco, y aunque se abrió el expendio de entradas para no socios, no estará permitido el ingreso de hinchas visitantes.



EL RESTO DE LA FECHA. Sábado: 17hs San Lorenzo vs Unión, 19.15hs Estudiantes vs Sarmiento, Platense vs Talleres, 21.30hs Vélez vs Boca. Domingo: 17hs Colón vs Huracán, Defensa vs Atl. Tucumán, 19.15hs River vs Arsenal, 21.30hs Instituto vs Newell's, Banfield vs Independiente. Lunes: 17hs Barracas vs Gimnasia, 19.15hs Racing vs Lanús, 21.30hs Central Córdoba vs Argentinos.