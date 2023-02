Arranca una nueva fecha

Estudiantes de Buenos Aires, uno de los punteros de la Zona B de la Primera Nacional, recibirá este viernes a Deportivo Riestra, por la tercera fecha.

El partido se jugará a las 20.10 en el estadio Ciudad de Caseros, en el oeste del conurbano bonaerense, con transmisión de TyC Sports.

Estudiantes tiene seis puntos, los mismos que Quilmes, y Riestra suma tres unidades.

Por la misma zona jugarán Villa Dálmine-Tristán Suárez (19.00).

En el otro grupo, San Telmo será local de All Boys desde las 17, también con transmisión de TyC Sports, por la cuarta jornada.



Principales posiciones Zona A: Almirante Brown 9 puntos; San Martín de Tucumán y Agropecuario 6; Brown (PM), Temperley, Defensores de Belgrano y Gimnasia (M) 5; Nueva Chicago y San Martín de San Juan 4.



Principales posiciones zona B: Quilmes y Estudiantes (BA) 6; Atlético de Rafaela, Chacarita, Deportivo Madryn y Mitre de Santiago del Estero 4; Deportivo Maipú de Mendoza, Independiente Rivadavia de Mendoza, Racing de Córdoba, Riestra y Chaco For Ever 3.