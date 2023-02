Estreno triunfal para Peñarol en Copa Departamento Castellanos

En la jornada de ayer se puso en marcha la Copa Departamento Castellanos, certamen que es organizado por la Liga Rafaelina de Fútbol.

En Frontera, Peñarol se hizo fuerte y goleó a La Hidráulica por 4 a 0 con goles de Joaquín Nazzi (15m PT), Brian Bork (36m PT y 9m ST) y Matías Ojeda (38m ST).

En el juego de la 2011 fue 3-1 para los rafaelinos.

Ahora, los de Villa Rosas esperan en la segunda fase al ganador de Sp. Santa Clara y Atlético María Juana.

En el otro juego, Independiente de Ataliva superó al Deportivo Josefina 5-3. Los goles del Rojo fueron marcados por Denis Caglieris (20m PT, 15m ST, 22m ST y 49m ST) y Emanuel Villarruel (35m PT). Para la visita anotaron Emiliano Massera (38m PT), Manuel Gómez (2m ST) y Laureano Gazzola (32m ST). En el local se fue expulsado Emanuel Villarruel (40m ST).

En el juego de la 2011 ganó Josefina, 2-0.

En la segunda fase Ataliva enfrentará al ganador de Dep. Susana y el Dep. Tacural.



SIGUE HOY

La Copa Departamento Castellanos tendrá continuidad en la noche de hoy con la disputa de cinco encuentros, todos correspondientes a la primera fase.

Los partidos de primera comenzarán a las 21.45hs, jugando previamente las categorías 2011 (a las 20.30hs): Libertad de Estación Clucellas vs Brown de San Vicente, Moreno de Lehmann vs Argentino Quilmes, Tiro Federal de Moisés Ville vs Deportivo Ramona, Deportivo Bella Italia vs Talleres de María Juana, Sportivo Santa Clara vs Atlético María Juana.