Hoy es el Día del Mecánico Automotor, un oficio clave en la sociedad moderna

En la Argentina se celebra hoy el Día del Mecánico Automotor, una fecha que se estableció el 24 de febrero de 1947 por pedido de Adolfo García, que en ese momento era el titular del joven gremio de SMATA, para reconocer a quienes ejercen este oficio tan necesario dentro de la sociedad moderna.

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) fue creado el 1° de junio de 1945. A año siguiente, el 24 de febrero, Juan Domingo Perón se impone en las elecciones y se convierte en Presidente de la Nación con un fuerte respaldo del movimiento obrero. Y en 1947, tras una propuesta de García, se festejó por primera vez el Día del Mecánico Automotor para conmemorar el primer año del triunfo de Perón.

Según un informe de la Asociación de Fábricas de Argentinas de Componentes (AFAC), la flota circulante en Argentina a fines de 2021 era de 14.840.010 vehículos. El 47% del parque automotor circulante se encontraba concentrada en la provincia de Buenos aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia de Córdoba posee la segunda mayor flota del país, junto con Santa Fe y Mendoza suman el 23,8% de la flota total.

En base a los datos de población total en el país, se concluye que al final de 2021 se mantiene en 3,1 habitantes por vehículo, señala el reporte de AFAC. El mismo ratio en México es de 3,4, en Brasil de 4,8, 1,2 en USA y 1,7 en Alemania.

En tanto, según estadísticas del portal Todo Riesgo que toma información de los Registros Automotor, en Rafaela había en junio de 2021 un total de 73.034 vehículos de un parque existente en la provincia de Santa Fe de 1.426.070 unidades.

Por tanto, los trabajadores mecánicos desempeñan un rol fundamental en el mantenimiento de la flota circulante para garantizar la seguridad vial en las calles y rutas del país para el transporte tanto de personas como de mercaderías.

De acuerdo a SMATA, se entiende por mecánica automotriz a una de las ramas de la mecánica fundamentales para cualquier vehículo de tracción mecánica. Es la que se encarga, además, de estudiar y analizar los componentes de los vehículos, que tienen como principal fin la transmisión y generación de movimiento. Es por ello que el profesional mecánico está capacitado para reparar y realizar el mantenimiento periódico de vehículos automotores. Pero para ello debe conocer el funcionamiento de la combustión interna de los motores, así como tener los conocimientos suficientes sobre cada una de sus piezas para poder desmontarlas y ensamblarlas con el fin de reparar lo que impide el perfecto funcionamiento del motor.

En este marco, el secretario General Adjunto de la Seccional Rafaela de SMATA, Eduardo "Pachi" Isaurralde, envió un "saludo muy grande a todos los compañeros y compañeras" y el deseo para que "disfruten este día, nuestro día, en familia y con amigos, teniendo en cuenta que como establece el convenio es una jornada no laborable y paga".

En una entrevista con LA OPINIÓN, recordó la figura del ex secretario General de la entidad, Jorge Maina, quien falleció el 9 de marzo de 2020. En efecto, Isaurralde junto a Stella Maris Hischier completan el mandato que se extiende hasta 2024.

"En nuestra Seccional tenemos entre 750 y 800 trabajadores mecánicos, de los cuales alrededor 600 son afiliados directamente en los departamentos Castellanos, 9 de Julio y San Cristóbal", expresó el dirigente. "En cuanto a las paritarias, en la región manejamos cuatro convenios, con ACARA que comprende los trabajadores de concesionarios tanto de autos como de motos, FAATRA, que son los talleristas, CAVEA (Cámara Argentina de Verificadores de Automotores) que se dedican a la revisión técnica vehicular, y las estaciones del Automóvil Club Argentina, ya que tenemos una estación de servicios en Ceres cuyos empleados cuentan con la representación sindical de SMATA", detalló.

Isaurralde señaló que "de los cuatro convenios, tres se renuevan trimestralmente, un método que funciona desde hace más de diez años con muy buenos resultados, y en el caso de la FAATRA, la Federación Argentina de Asociación de Talleres de Reparación de Automotores y Afines, implica una discusión de mayor complejidad porque es más difícil hacer un convenio nacional por las distintas realidades que coexisten en todo el país".

"A nivel de concesionarios, de enero a enero hubo un aumento salarial superior al 90 por ciento, prácticamente en línea con la inflación. Lo importante de esto es que hay un acuerdo directo para revisar los salarios cada tres meses que hace más llevadero el proceso de negociación, sin tanto desgaste. Funciona muy bien, es ventajoso para los trabajadores, en especial en los últimos años pospandemia y por la aceleración de la inflación", sostuvo Isaurralde.

-¿Se mantienen los niveles de empleo en el sector?

-Sí, estamos con una estabilidad en la cantidad de puestos laborales, sin duda que la zona industrial juega a favor. En 2001 y 2002 fue la última gran crisis, después siempre hemos mantenido la cantidad de trabajadores, más allá de que hay un movimiento continuo en la parte de concesionarios, puntualmente en las áreas administrativas y ventas. Quizás en parte porque algunos jóvenes no duran mucho tiempo en un empleo, van cambiando, pretenden un horario de corrido, no trabajar los sábados y tener un buen sueldo.

-¿Qué otros servicios ofrecen en la Seccional Rafaela de SMATA?

-Contamos la Farmacia sindical, que es nuestra y trabaja muy bien. Además, funciona nuestro Jardín de Infantes que recibe cada día entre 40 y 50 niños y niñas, para lo cual también tenemos un convenio de cooperación con el Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido. Y claro además hay múltiples opciones en materia de turismo para los afiliados.

-Además está el clásico camping en el barrio Villa Aero Club.

-Tenemos un camping amplio con muy buena infraestructura, con pileta de natación, cancha de fútbol, asadores, cancha de voley y un área para las bochas. A mediados de diciembre comenzó la colonia de vacaciones con más de 200 chicos bajo la coordinación del profesor, Fabián Montenegro, que cada año renueva actividades, es muy divertido y todos están muy conformes, estamos muy satisfechos con su tarea. Nuestra colonia capta muchos chicos a pesar de la fuerte competencia que plantean otros gremios y clubes. La colonia funciona por la mañana mientras que a la tarde se libera la pileta para el uso de los grupos familiares. No es fácil mantener un predio social como el que tenemos, implica una importante inversión pero lo hacemos con la satisfacción que lo disfrutan todos nuestros compañeros.