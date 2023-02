Independiente presentó su staff para el básquet 2023

(Por Darío Gutiérrez). - En su sede de calle Chacabuco, el Club Independiente realizó anoche la presentación de los cuerpos técnicos que trabajarán durante esta temporada en el básquetbol, sin dudas la disciplina madre del "Negro".

El presidente Daniel Vitaloni realizó la introducción manifestando que "esto para nosotros es un motivo de alegría, mostrar a quienes trabajaron el año pasado y a los que se incorporan, que nos va a venir bien. En 2022 los objetivos se cumplieron y para este año son mas o menos los mismos, en un proceso que tiene que continuar, intentando estar un escalón más arriba. Trabajar de una forma con los más chiquitos, y siendo mas competitivos con los grandes, porque asi lo requiere la historia del club, entendiendo las necesidades de todos, de chicos y de grandes".

El año pasado Independiente cerró con 280 basquetbolistas de ambas ramas y otros 80 deportistas de la gimnasia artística, cifra que podría ampliarse, siendo para lo que trabaja la institución.

Apuntamos a "evolucionar y sumar año a año distintas aristas para mejorar la educación de los chicos dentro del club, de la manera mas integral posible", manifestó a su turno el Coordinador general Leonardo Barberis.

El CAI mostró un amplio staff en las distintas categorías, "destinados al cuidado, seguimiento de los chicos y darle las herramientas necesarias para lo que ellos quieran ser en su vida. Nuestra idea es tomar al chico a los 4 años, en principio, y que sigan acá, ya que tuvimos varios casos de quienes vinieron de niños y luego se fueron a estudiar a los 18 años, y han vuelto a trabajar al club. Este año tenemos el ejemplo de Lucas Corrado", agregó Barberis.

El CAI como club integrador y formador, sumará este año otra faceta con un segmento para chicos adolescentes que quieran hacer basquet, pero no de forma competitiva, al menos no en lo inmediato. Generalmente se trata de chicos que hicieron otro deporte y quieren probar, pero no quieren hacerlo a la par de un equipo ya armado de varios años. Ese proyecto estará a cargo de Fernando Posetto.

Además, se hizo hincapié en el deseo de seguir apuntalando el basquet femenino. Ya se venía trabajando con la categoría U14 y ahora también se sumará de manera competitiva la U16 en los torneos de la Asociación Rafaelina.



EL STAFF DE PROFESORES

Escuelita: Lucía Aschieri y Ricardo Brown.

Premini: Ricardo Brown, Lucas Corrado y Joaquín Díaz.

Mini: Martín Mayo.

U12: Joaquín Díaz.

U13: Lucas Corrado.

U14 y U16: Germán Schnidrig

U15 y no Federados: Fernando Posetto.

U18 y primera división: Walter Storani y Oscar Vegetti.

Además estará incorporándose como soporte para los profes en la parte inicial, Mario Raffaelli.

Femenino: Iniciación, Mini y hasta U14 María Victoria Segatti; U16 Diego Ravasio.

Profesionales: Cristian Tagliavini (kinesiólogo); Marcelo Galeano (sicólogo) y Juliana Selvaggi (nutricionista).