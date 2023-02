Schiaretti presentó el Camino de Brochero

El camino, que suma un total de 240 kilómetros, significa un incentivo al turismo y más fuentes de trabajo.

El gobernador Juan Schiaretti junto al intendente capitalino, Martín Llaryora, presentó ayer, jueves, el Camino de Brochero, trayecto que evoca la vida del Santo Argentino, José Gabriel del Rosario Brochero. Esta propuesta turística cuenta con 15 circuitos que recorren su nacimiento, infancia, juventud, formación académica, religiosa y obra pastoral y social.

Al comienzo de su discurso, el mandatario provincial expresó: “Es una inmensa alegría poner en marcha el Camino de Brochero, y que lo hagamos luego de haber firmado el hermanamiento con el Camino de Santiago de Compostela. Porque hermanar estos dos caminos significa una bisagra para Córdoba y una oportunidad”.

“Significa la posibilidad de desarrollar no solo la fe y los peregrinos que van recorriendo los caminos de nuestro Cura Gaucho, sino también el turismo religioso que genera tantos puestos de trabajo”, agregó a continuación.

Martín Llaryora, por su parte, expresó que “todos aquellos que somos devotos del Cura Gaucho sabemos que en todo su camino llevaba la palabra de Dios, pero sobre todo el progreso”.

“Aquí hay un nuevo milagro de Brochero, que es generar trabajo y turismo más allá de la temporada. El camino de Brochero, trabajando todos en conjunto, será tomado en muy poco tiempo como un camino internacional de la fe y del peregrino, generando trabajo y progreso”, añadió.

El trazado conecta tres destinos de Córdoba, Villa Santa Rosa de Río Primero, Ciudad de Córdoba y Villa Cura Brochero; mientras que la ruta inicia en la localidad del departamento Río Primero, en el Paraje de Carreta Quemada. Allí nació Brochero, fue bautizado y transcurrió su infancia y adolescencia.

En la continuidad del recorrido, la historia llega a la capital cordobesa, donde estudió y completó su formación religiosa, y finaliza en la ciudad de Villa del Tránsito -actual Villa Cura Brochero- lugar donde se visualiza su obra de evangelización y ayuda al prójimo.

A su turno, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, apuntó: «Esto nos va permitir hacer realidad estos 15 circuitos que ya tenemos identificados en torno a la vida de Brochero en estas tres ciudades emblemáticas en las que trazó su obra. Además se suma un camino integrador que incorporará a 25 municipios y también al sector privado con todos los productos y servicios de la cadena productiva del turismo tanto en Traslasierra como en el Norte y en la capital provincial».

Estas etapas, a su vez, se agrupan en un “circuito integrador” que resume la vida del santo en la provincia de Córdoba. El recorrido suma un total de 240 kilómetros.

La iniciativa turística y religiosa se trabaja desde hace dos años a través de un equipo técnico integrado por profesionales de la Agencia Córdoba Turismo, de la Secretaría de Integración Regional y de los tres municipios involucrados en el trayecto, con el apoyo del Arzobispado de Córdoba y el Obispado de Cruz del Eje.

“Lo importante es que a estos 240 kilómetros que tenemos de unión podamos incorporarle a través del tiempo nuevos lugares por donde estuvo predicando y trabajando Brochero. La continuidad a lo largo del tiempo es lo que va a permitir que más fieles vengan a expresar su fe ante el Cura Gaucho y más turistas vengan a recorrer nuestra Córdoba, no sólo de nuestro país sino también de países vecinos o el turismo internacional”, explicó el gobernador.

Y a continuación destacó que “el hermanamiento con el Camino de Santiago de Compostela va a ayudar a ir en esa dirección, porque están previstas no solo acciones conjuntas sino también que puedan servir como parte del recorrido”.



Camino de Santiago y el Camino de Brochero

Recordemos que el pasado lunes 13 de febrero, el gobernador Juan Schiaretti viajó a España para firmar con el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, un convenio de vinculación que une el Camino de Santiago con el de Brochero.

De este modo, la senda del Apóstol Mayor en Europa se une con la huella de nuestro Santo Gaucho, para reforzar los lazos entre los peregrinos del mundo y fomentar el turismo religioso, el intercambio de conocimientos sobre peregrinaciones y la realización de acciones conjuntas entre Córdoba y Galicia.

En este sentido, Juan Schiaretti señaló: “El Camino de Santiago de Compostela y el Camino de Brochero están unidos por la huella de la esperanza, la misma que tenía Santiago Apóstol y nuestro Cura Gaucho: la esperanza de que la fe sea un elemento que permita la paz y el progreso de los pueblos”.

El Camino de Santiago compone un hito memorable en Galicia que lleva el aval de organismos internacionales. La importancia de esta ruta está en su antigüedad, valor histórico, cultural y religioso. Además, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Cabe destacar que el camino fue visitado por 440 mil peregrinos certificados en 2022, de los cuales 3.300 viajaron desde Argentina.

Por último, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, se refirió a la peregrinación no sólo como un paseo turístico: “Durante la peregrinación se vive una de las virtudes más hermosas del ser humano, que es la hospitalidad. Hospitalidad de las casas, de las intendencias, de los pueblos, de las ciudades por donde van a pasar los peregrinos”.

“La hospitalidad es una de las pocas cosas que nos une sin condiciones de razas, de religión, de bandera política o de lengua. Nada nos une más que la capacidad de acoger y cuidar al peregrino. En la peregrinación se realiza el encuentro, porque no vamos solos, se crean vínculos, se juntan a nosotros conocidos y desconocidos, se ayuda y se pide ayuda”, completó.

El gobernador estuvo acompañado también por el intendente de Villa Santa Rosa de Río Primero, Víctor Kieffer; de Villa Cura Brochero, Carlos Oviedo; el obispo de Cruz del Eje, Hugo Araya; el presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba, José González; intendentes, legisladores, concejales, y demás representantes de la iglesia católica.